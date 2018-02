Se billederne: Nedtælling til børnenes årets vigtigste aften

Aalborg: Fredag havde de 31 medvirkende børn i MGP mulighed for at få det sidste hold på trin og nerver, da de mødtes til generalprøve på årets MGP, der afholdes lørdag i Gigantium. Publikum fyldte allerede fredag den store sal, så der var ikke stor forskel på prøve og finale. Alligevel er Milo på 10 år fra Kolding glad for, at der er endnu en dag til showet, da vi mødte ham backstage, hvor børnene talte timerne ned.

- Det største publikum, jeg har stået overfor, var på 256, altså min skole, og nu skal jeg stå over for flere tusind mennesker. Det er altså ret vildt, og jeg er glad for, at der er en generalprøve i dag, hvor det er tilladt at begå små fejl, vurderer han.

Sang nummer 4: "Til næste år" med Mille ses her ved generalprøven til Børnenes MGP i Gigantium Aalborg, fredag den 16. februar 2018 . Det er lørdag aften at vinderen af de 10 sange skal findes .. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2018)

Deltagerne kommer fra hele landet og er indlogeret på Hotel Scandic i Aalborg. Hotellet huser udover sangerne også showets jævnaldrende dansere, som især solisterne sætter pris på.

- Jeg har ikke har lyst til at stå alene på den scene. Jeg vil gerne have æren, men jeg vil også gerne dele oplevelsen med nogen, så jeg har inviteret to med fra min klasse til at danse. Selv om de bare danser, får de nu også del i lykken, siger Milo.

Sang nummer 5: "YouTube" med Toby Oby ses her ved generalprøven til Børnenes MGP i Gigantium Aalborg, fredag den 16. februar 2018 . Det er lørdag aften at vinderen af de 10 sange skal findes .. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2018)

MGP er på ti år blevet større end Dansk Melodi Grand Prix for voksne. Således blev de 6.200 MGP billetter udsolgt på knap en halv time, da de blev sat til salg i november, imens der i februar 2018 stadig var billetter at få til Dansk Melodi Grand Prix.

Showet går løs i Gigantium i Aalborg lørdag kl. 20.

Sang nummer 6: "Nu & her" med The Angels ses her ved generalprøven til Børnenes MGP i Gigantium Aalborg, fredag den 16. februar 2018 . Det er lørdag aften at vinderen af de 10 sange skal findes .. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2018)