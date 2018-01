Se billederne: Silo fik en flyvetur

AALBORG: Forbipasserende på industrihavnen i Aalborg blev mandag mødt af et særligt syn, da en 59 tons tung silo på 12.000 kubikmeter skulle flyttes fra sin vante plads til en midlertidig sandpude, fordi siloen skal have støbt et fundament.

Nye miljøkrav betyder, at Circle K’s oliedepot på havnen i Aalborg har været under renovering siden november 2015. Miljøkravene pålægger nemlig olievirksomhederne at støbe betonfundamenter i deres opbevaringstanke for at undgå lækager.

De andre siloer, der er blevet renoveret på stedet er ikke blevet løftet, men særlige forhold betyder, at Arkil A/S, der står for at støbe de nye fundamenter, har været nødt til at gøre en undtagelse.

- Der er sket nogle sætninger, som betyder, at vi ikke kan lave en understøbning, som vi ellers har gjort med de andre tanke, siger Allan Klingenberg Larsen, der er entreprisechef i Arkil.

Selve forberedelsen af flytningen var det, der tog længst tid, og efter lidt forsinkelse, da dele af siloens gangbro var i veje for de wires, der skulle bruges til at flytte siloen, hvilket betød, de måtte skæres af.

Efter en kort flyvetur landede siloen trygt i sin sandpude, og Allan Klingenberg Larsen og resten af byggepladsen kunne drage et lettelsens suk.

- Ud over tilpasningerne i starten gik helt som det skulle, og siloen står helt som den skal på sandpuden, konkluderede Allan Klingenberg Larsen.

Renoveringen af Circle K’s oliedepot fortsætter til sommeren 2019, hvis alt går som planlagt.