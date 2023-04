Årets første krydstogtskib kom til Aalborg

AALBORG:Søndag formiddag sejlede én af havets kontroversielle kæmper ind til Aalborg:

Det norske krydstogtskib Viking Jupiter med 928 passagerer og en besætning på 465.

Viking Jupiter anløb søndag formiddag Aalborg. Foto: Martin Damgård

Hvis alt andet glipper, kan det bruges som 3. limfjordsforbindelse, mente nordjyskes fotograf på stedet, efter at have iagttaget det 229 meter lange skib dreje rundt ud for havnen.

Og nok er Viking Jupiter stort, men ifølge rederiet er det ikke større end at det hører til i kategorien af små skibe.

Ved ankomsten fra Oslo blev den røde løber rullet ud for passagererne, men krydstogtskibene og deres passagerer har været genstand for en del debat de senere år:

Krydstogtskibene forurener og deres passagerer bruger ingen penge i Aalborg, lyder kritikken.

På kajen stod Aalborgs korps af guider ikke desto klar til at byde gæsterne velkommen og vise dem rundt, inden de søndag aften skulle sejle videre til København.

En guide fortalte, at der i år ventes betydeligt færre krydstogtskibe til Aalborg end normalt.

Det skyldes ifølge Destination Nords direktør, Tonny Skovsted Thorup, at mange krydstogtturister er amerikanere, og de er nervøse for at rejse til Europa pga. krigen i Ukraine.

Ifølge Port of Aalborgs hjemmeside, har 15 krydstogtskibe meldt deres ankomst resten af året.

