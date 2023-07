Vild musikfest: Akavet Odbjerg truede med at smutte

****

Indrømmet, det tenderer lige på randen til det virkeligt kitschede, lige på randen til plagiat af samtlige sange fra singlehitlisten i 1984, lige på randen af det bemærkelsesværdige at se en 35-årig mand optræde med sange, hvis tekstmæssige univers kunne være taget direkte ud af en Niels Malmros-film.

Som på den nye single med Ida Laurbjerg ”Jeg ka´ Rigtig Godt Li´ Dig”, hvis ikke det og den var så fandens uimodståeligt, dansabel og iørefaldende. Og Ida Laurbjerg var rent faktisk hentet med som gæsteoverraskelse, da Odbjerg og et ualmindeligt velspillende orkester slog vejen forbi Løkken Koncert.

Det var en imponerende fornøjelse at overvære det håndværk og den musikalitet, der blev leveret fra scenen.

Odbjerg er på en scene lettere akavet - måske fordi rampelyset ikke altid tænder den ild i ham, som selve sangskrivningsprocessen gør. Og det endte med at spænde ben for ham i starten.

Antændt af Ude Af Kontrols testosteronfyldte dakkedakrap, var publikums adrenalinniveau endnu ikke aftaget, da Odbjerg gik på, og der fløj rundt med ølkrus og andet i luften på scenen.

Andreas Odbjerg på scenen i Løkken. Foto: Bo Lehm

Odbjerg begyndte forsigtigt med sin solsengefunk, hvilket medførte, at Odbjerg måtte mane til besindighed og til sidst true med at smutte. Hvis ikke scenen var et helle for bandet og ham. Helt på sin plads.

For fynboen er en skæv, excentrisk, ydmyg, charmerende og ikke mindst hamrende selvironisk stjerne, der til sidst smed sine fællessangsskabende hits foran den tørstige forsamling, som var det musikalske klyngebomber. ”Hjem Fra Fabrikken”, hvad der nok kan vise sig at være dette årtis største danske hit, ”Stor Mand” med Tobias Rahim som bugtalerdukke og ”Smugryger”.

Men først skulle publikum og Odbjerg altså lige finde hinanden, og man stod med bange anelser om, at løbet var kørt, da de mere ukendte sange og midttemposange fra Odbjergs debutalbum blev mødt med indifference fra den store forsamling.

Men Odbjerg havde som Muhammed Ali, rope´a´dopet publikum og anden halvdel af sættet var den hitbølge, der gjorde, at den helt store forsoning fandt sted, og at der ikke var andet end kærlighed i luften til sidst.

Spørgsmålet står dog fortsat tilbage, om Odbjerg er en festival/byfest booking, eller man skal finde ham på hans egen præmisser, som i efteråret på hans headlinertour, hvor folk givetvis ikke har 10 rør granatæbleshots i blodet og ikke er blevet ristet godt og grundigt af den nådesløse sol og kan dedikere deres opmærksomhed til alle facetter af den rige sangskriveråre, der bare flyder i Andreas Odbjerg.

Andreas Odbjerg var et hit