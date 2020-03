Se billederne: De venter gerne på bussen, mens borgmesteren kører - skoledag igen i morgen

AALBORG:På en bænk i solen sidder de to skolekammerater Stefan Eliasen og Asker Jensen på en bænk og delte en appelsinvand. En af de store. Imens kører transportminister Benny Engelbrecht og borgmester Thomas Kastrup-Larsen tur efter tur med den førerløse bus, mens deres medpassagerer - journalister og fotografer - skiftes ud efter hver tur.

Drengene er ikke misundelige. Deres tur skal nok komme. De regner i hvert fald med, at de fremover kan bruge den førerløse bus fra Blåkildevej, hvor de bor, til Tornhøjskolen.

De hygger sig. De har haft en halv fridag, fordi de sammen med et kor fra netop Tornhøjskolen skulle synge i forbindelse med åbningen af busruten. Nu skal de snart i skole igen.

- Det har været sjovt, siger Asker Jensen og ser ned over området ved kulturhuset Trekanten, hvor det er ved at tynde ud af de temmelig mange gæster, der har deltaget i åbningen, enten fordi deres hverv eller job gjorde, at de skulle, eller bare fordi de havde lyst til et glas boblevin og en flødebollen i det gode vejr.

- Jeg synes, det er fedt med den bus, siger Stefan Eliasen, der allerede har haft glæde af bussen, selv om han ikke har kørt med den endnu. Han vandt nemlig en "pralekonkurrence" over sine fætre fra Sønderborg og København, da de - mens de gamede - blev enige om at fremhæve gode ting fra der, hvor de bor.

- Ham fra København gav op, da jeg spillede ind med Danmarks bedste lufthavn - og især den førerløse bus. Danmarks første, siger han med et smil så stort, som er han betalt af Aalborg Kommune eller VisitNordjylland, og ikke bare en glad skoledreng. Men det er han - og nu behøver han ikke gå i skole.

Se flere billeder fra torsdagens åbning: