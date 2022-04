Se billederne: Der arbejdes og larmes på Vesterbro

AALBORG:Der knokles i disse dage på Vesterbro i Aalborg. Vejen er helt spærret, og det vil den være indtil tirsdag morgen kl. 6.

Vejarbejdet på Vesterbro skyldes at broen over jernbaneskinnerne skal skiftes ud. Første halvdel af broen rives ned i påsken - og derfor kan hverken biler eller cykler altså få lov til at passere.

Gående kan dog passere, oplyste Kim Brun Kristensen, der er projektleder hos Aalborg Kommune, tidligere på ugen til Nordjyske.

