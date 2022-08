Se billederne: DHL Stafetten samler kollegaer og venner

NORDJYLLAND:Lindholm Fjordpark i Nørresundby står på den anden ende disse aftener, for det er nu - tirsdag, onsdag og torsdag - at det store løb DHL Stafetten er i gang.

Flere end 200.000 danskere er tilmeldt løbet, som finder sted i Nørresundby, Aarhus, Odense, Sønderjylland og København - og som især samler kollegaer fra adskillige arbejdspladser.

DHL stafet Nørresundby 24. august 2022. Foto: Bente Poder

Siden 2003 har man kunnet deltage i DHL Stafetten i Aalborg, som altså kan fejre jubilæum til næste år.

I år begynder og slutter stafetten i Lindholm Fjordpark.

Deltagerne kan enten løbe i et stafetløb, hvor de på hold med fem deltagere hver især skal løbe fem kilometer. En deltager videregiver en stafet til næste løber, når deltageren er i mål. Efter femte løber registreres den samlede tid.

DHL stafet Nørresundby 24. august 2022. Foto: Bente Poder

Deltagerne kan også vælge at gå fem kilometer. Her går turen over Kulturbroen, videre forbi Streetfood og Fjordbyen - og retur via Kulturbroen.

Det er Aalborg Atletik & Motion, der har det store arbejde som ansvarlig for planlægning af afholdelse af stafetten.

Se alle billederne fra onsdagens stafet her:

