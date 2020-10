Se billederne: Dronning med mundbind til finale i Wagner-sang

AALBORG:Musikkens Hus i Aalborg fik lørdag aften fornemt besøg. Hendes Majestæt Dronning Margrethe - naturligvis iført mundbind - kiggede nemlig forbi finalen i en international konkurrence for Wagner-sangere, The Lauritz Melchior International Singing Competition.

Det er Aalborg Symfoniorkester, der er vært for konkurrencen, og da dronningen er protektor for den, var det naturligt at invitere hende til at overvære den store gallafinale. Og det takkede hun heldigvis ja til, forklarer direktør i Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester Lasse Rich Henningsen.

- Det er med stor glæde, at vi kan byde Dronning Margrethe velkommen tilbage til Aalborg og Musikkens Hus i anledningen af finalen, der i en årrække har bidraget til at sætte Aalborg og Danmark på det kunstneriske verdenskort, fortalte han tidligere på ugen til en pressemeddelelse.

Det er 11. gang Musikkens Hus har royalt besøg, og det ifølge Rich Henningsen er det er lige stort hver gang. Og det synes kunstnerisk chef i symfoniorkestret Tecwyn Ewans også.

- Vi er beærede over Dronningens overværelse af gallafinalen, understregede han.

Wagner-konkurrencen blev oprindeligt startet af den daværende musikchef for Aalborg Symfoniorkestret operasanger Poul Elming, og den er opkaldt efter den danske tenor Lauritz Melchior, der var kendt som en af verdens største Wagner-sangere.

The Lauritz Melchior International Singing Competition blev første gang afviklet i 2010, og er siden da fulgt op af tilsvarende konkurrencer i 2014 og 2017.

Deltagerne kommer fra hele verden, og i år er der derfor sangere fra Brasilien, England, USA, Finland, Sverige, Danmark, Norge og Canada. De dyster normalt i en indledende runde samt en kvartfinale, hvor der kun er klaverakkompagnement, og onsdag gik otte af dem så videre til semifinalen, mens fire fik chancen til lørdagens store gallafinale med symfoniorkester, publikum og dronninge-besøg.