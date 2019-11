Se billederne: En horde af shoppere til Black Friday

AALBORG:Busserne hakker over brostene på Nytorv i hårde opbremsninger. En buschauffør kigger vemodigt til, mens endnu en barnevogn med indkøbsposer kører langsomt over vejen. Black Friday er ankommet.

Rasmus Maack: - Alle de mennesker. Det kan man godt blive træt af, siger Rasmus Maack, der er virksomhedsejer på 37 år.Rasmus Maack skal bare have en hvid skjorte og et par brune sko til en jule­frokost, men det skal han også have, hvis det bare er normal fredag.

- Så er det januarudsalg efter jul og så videre. Det hedder bare noget forskelligt, siger Rasmus Maack.

Rasmus Maack. Virksomhedsejer på 37 år. Foto: Lars Pauli

Slavomir Sheperd: Er en grafiker på 28 år og holder Black Friday i to byer. Aalborg og Amsterdam. Han når lige at købe noget vandretøj i Aalborg før han tager afsted. Slavomir Sheperd kommer fra Slovakiet og har boet i Danmark i fem år.

Slavomir Sheperd. Grafiker på 28 år. Foto: Lars Pauli.

Michelle Frost: Har en mission om at købe et SSD-drev. Hun mener dog, at priserne er lavere i Storbritannien på Black Friday. Foto: Lars Pauli.

Michelle Frost på 25 år fra Storbritannien. Foto: Lars Pauli.

Sanne Pedersen: Var overrasket over sig selv, da hun sagde sine 44 år højt. Det var en lige så hemmelig oplysning som det, hun var ude at købe. Julegaver. Men på trods af den fortrolige karakter af hendes ærinde, kunne hun godt nævne, at det var smykker og køkkenudstyr hun ledte efter.

- Det er første gang, vi er afsted til Black Friday, siger Sanne Pedersen.

Sanne Pedersen. Pædagog på 44 år. Foto: Lars Pauli.

Ellen Jacobsen: - Man sparer ikke en pind, siger Ellen Jacobsen på 79 år og pensioneret.

Hun skulle ud og købe kaffebønner til en veninde i dag, hvilket ikke har været nemt med et dårligt knæ overfor en shoppesulten folkemængde.

- Man køber bare mere, så sparrer man ikke noget, siger Ellen Jacobsen, der dog på trods af besværet har fået kaffebønnerne lidt billigere i dag.