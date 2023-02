Se fotos: Sådan skal de reagere, hvis fly nødlander i is-ørken

VADUM:Det er ikke al træning, som er bedst at foretage, hvis det er mellem 20 og 30 minusgrader koldt.

Det er ikke desto mindre sådan det forholder sig for de overlevelsesøvelser, som mandskab fra Flyvestation Aalborg i øjeblikket gennemfører sammen med medarbejdere fra andre flyvestationer i Danmark.

Her er temperaturer et godt stykke under frysepunktet fordelagtige.

- Det er de ideelle forhold, for hvis det bliver for varmt, så kan det blive svært at bygge de her ting af isen, som man skal bygge, fortæller seniorsergent ved Flyvevåbnet Nicolai Godthaab.

Overlevelse på indlandsisen

Øvelserne bliver gennemført for at træne Flyvevåbnets medarbejdere i at håndtere en situation, hvor man bliver tvunget til at nødlande på indlandsisen. Derfor må de i første omgang klare sig med en mindre mængde udstyr.

- Man anvender indledningsvist det nødudstyr, der er i flyvemaskinen, og så vil man efterfølgende forsøge at droppe ekstra nødudstyr ned til dem, som de så kan bruge, siger Nicolai Godthaab.

Mandskabet skal blive i stand til at overleve i op til 48 timer i den barske natur og signalere deres position til fly og helikoptere.

- De lærer, hvordan de laver signalmidler, og de lærer at bygge igloer og andre former for beskyttelse mod vind og vejr, fortæller seniorsergenten.

Mandskabet foretager træningen på kanten af indlandsisen ved Søndre Strømfjord i den sydvestlige del af Grønland.

Træningen er obligatorisk for alle besætninger fra Flyvevåbnet, der skal operere i Arktis.