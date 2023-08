Se billederne: Folk bestormede loppemarked

Hvis der er noget, vi nordjyder kan lide, så er det traditioner og muligheden for at gøre et godt køb.

Begge dele var der rigeligt af lørdag, hvor Fjordbyen i Aalborg holdt sit årlige loppemarked. Det er en tradition, som går mange år tilbage, og det er altid anden lørdag i august.

Det må mange havde noteret sig, for rigtig mange valfartede til Fjordbyen og ledte efter gode loppefund i de mange boder.

Nordjyskes allestedsnærværende fotograf Lars Pauli var også med - resultatet af det kan du se på billederne her:

Loppemarked