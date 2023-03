Se billederne fra arkivet: Limfjordsbroen fylder 90

AALBORG:"Limfjordsbroens højtidelige Indvielse i Dag"

Sådan lød overskriften på side tre af Aalborg Stiftstidende 30. marts 1933, da Limfjordsbroen blev indviet.

Statsminister Thorvald Stauning stod for indvielsen, og "det dejligste Foraarsvejr begunstigede Indvielsen". Det var unægtelig en stor dag, for som skribenten formulerer det:

"Et af dansk Ingeniørkunsts hidtil største og mest imponerende Arbejder har gjort to Landsdele til et, gjort Vendsyssel landfast med Nørrejylland. Et af de smukkeste Kapitler i dansk Brobygning er tilendebragt."

Siden er meget vand løbet under broen, og 90 år senere står Limfjordsbroen stadig som en forbindelse mellem Aalborg og Nørresundby, Vendsyssel og Himmerland.

Den første bro mellem Aalborg og Nørresundby Den første faste forbindelse mellem Aalborg og Nørresundby var Kong Christian den Niendes Pontonbro, der blev indviet med kongeligt besøg, flag og guirlander i september 1865. Med tiden blev den smalle bro for trang, og i 1933 veg den gamle pontonbro pladsen for den nye Limfjordsbroen. VIS MERE

Livsnerve og vartegn

På de ni årtier har broen udviklet sig til at blive en vigtig del af Aalborg, fortæller borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

- Limfjordsbroen er jo både en fantastisk livsnerve og et fantastisk vartegn i Aalborg. Den har betydet rigtig meget for at skabe en sammenhæng mellem Aalborg og Nørresundby, hvor man har fået de to byer til at smelte sammen. På den måde betyder broen utroligt meget for den sammenhængskraft, der er i byen og i kommunen, siger han og fortsætter:

- Limfjordsbroen har også været med til at være en platform for nogle af de store arrangementer, vi har haft i byen. Her har den været med til at skabe nogle ikoniske rammer. Vi har jo blandt andet brugt broen til afskyde fyrværkeri fra til Tall Ships Races.

Borgmesteren har selv flere gode og sjove minder fra broen. Blandt andet da broen gik op lige midt i det stort anlagt Royal Run.

Og så er der et minde helt tilbage fra begyndelsen af karrieren som politiker.

- Jeg tror faktisk, at da der blev taget billede af, at jeg satte min allerførste valgplakat op i 1997, var det med Limfjordsbroen som baggrund.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen tager imod, da Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen var på officielt besøg i Aalborg i 2014. I baggrunden - Limfjordsbroen. Arkivfoto: Henrik Bo

Fantastisk udsigt

En af dem, der kender broen allerbedst, er brofoged Lars Andreasen. Han har Limfjordsbroen som arbejdsplads, og kan følge med fra første parket, når hverdagen går sin gang og når der er store arrangementer, vejarbejde og passerende skibe.

Broens fødselsdag blev ikke fejret som sådan, men flaget var dog hejst, fortæller brofogeden.

Lars Andreasen er den sidste af sin slags. Vejdirektoratet vil nemlig gå over til at fjernstyre Limfjordsbroen. Den endelige slutdato Lars Andreasen og kollegernes arbejde på broen er ikke på plads endnu.

Men det står altså klart, at Lars Andreasen er den sidste brovagt på broen mellem Aalborg og Nørresundby.

Og det er et særligt arbejde, han en dag ikke skal udføre længere.

- Vi kan følge med i alt, hvad der sker i byen. Man lærer lynhurtigt at læse, hvad der sker. Hvis der pludselig er mange biler, så er der nok noget galt ude i tunellen. På den måde følger man med i det hele. Vi følger med i, hvordan tingene og personerne i byen skifter.

Der er særligt én ting, Lars Andreasen kommer til at savne ved arbejde i brotårnet på den 90 år gamle bro.

- Jeg bliver nødt til at sige, at vi har en fantastisk udsigt. Det er nok den, vi kommer til at savne allermest. De der solopgange er helt unikke. Der er vandet, byen og solen der lige står op.

Her er Lars Andreasen tilbage i 2020 i gang med at smøre de to rigler, der låser bro og broklapper sammen, når de er nede. Arkivfoto: Lars Pauli

Der er utroligt mange billeder af Limfjordsbroen i Nordjyskes billedarkiv - fra både store og små begivenheder. Se et udvalg af dem her:



Limfjordsbroen