Se billederne: Grin og gulerodskage på menuen, da Rosa fra Bagedysten bagte med børnehavebørn

NIBE:Der var højt humør og brede smil, da Rosa Kildahl - nok bedre kendt af de fleste som Rosa fra Bagedysten - lagde vejen forbi børnehaven Solsikken i Nibe.

Det gjorde hun i forbindelse med Bag for en Sag - en årlig indsamling, hvor børn og voksne bager, sælger bagværket og donerer pengene til et velgørende formål. Bag for en Sag har et samarbejde med Legeheltene hos Børneulykkesfonden, der får pengene fra indsamlingen.

Selvom Bag for en Sag først løber af stablen til oktober, så tyvstartede Solsikken i Nibe med at lave gulerodskage i muffin-forme under kyndig vejledning af Rosa.

Opskriften - eller i hvert fald ingredienslisten - på Rosas gulerodskage. En favorit blandt både Tour de France-vindere og børnehavebørn. Foto: Martél Andersen

Lige præcis gulerodskagen er blevet Rosas kendetegn - den sikrede hende en plads i DR's underholdningsprogram Den Store Bagedyst, hvor hun nåede semifinalen. Og så er det en af hendes svigersøn Jonas Vingegaards favoritkager.

Om gulerodskagen har været decideret afgørende for svigersønnens cykelresultater vides ikke. Men nu kan børnene i Solsikken opskriften - så må tiden vise, om det er en nibenit, der vinder Tour de France om 20 år.

Rosa fra Bagedysten på besøg