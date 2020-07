Se billederne: Hypet donut-butik åbnet i Aalborg

AALBORG:Køen taler næsten for sig. Det går ikke ubemærket hen, når donuts-kæden Bronuts åbner en ny afdeling. Heller ikke torsdag formiddag på Dannebrogsgade i vestbyen.

Butikken åbner kl. 10, og de forreste har stået klar siden kl. 8.

- Mig og min bror er helt oppe at køre over at åbne i Aalborg, smiler Ninos Oraha, der sammen med sin ’bro’ Türker Alici, står bag kæden.

Bronuts startede oprindeligt i Åbyhøj ved Aarhus, og har siden spredt sig til det centrale Aarhus, København og nu Aalborg. Men selvom Bronuts ikke er den første donut-forretning i byen, er de ikke nervøse for konkurrencen.

- Om der er plads til os i Aalborg? Køen taler for sig selv. Der er plads til os alle uanset om der er fem eller ti steder, så er der plads til os alle.

Se billederne fra åbningen her.