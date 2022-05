Se billederne: Inger Støjbergs takkefest på slottet trak fuldt hus

HADSUND:En meget lang slange af ventende gratulanter stod i kø op mod slotgården på Visborggaard Slot, da der torsdag var takkefest.

Gæsterne stod i kø for at deltage i takkefesten på Visborggaard Slot. Foto: Martin Damgård

I slotsporten stod dagens hovedperson Inger Støjberg og tog imod gæsterne med kram og håndtryk. Det hele var kørt i stilling, fordi den tidligere udlændinge- og integrationsminister har smidt fodlænken efter at have afsonet en dom på 60 dages ubetinget fængsel. En dom hun fik i Rigsretten 13. december 2021 for overtrædelse af ministeransvarsloven i den såkaldte barnebrudssag om adskilte asylpar.

Renæssanceslottes gård var propfyldt med gæster, der til livemusik som "Der er noget galt i Danmark" kunne nyde en "Inger Støjberg øl" eller spise et stykke kage fra det bugnende kagebord, hvor der på en af kagerne med glasur var skrevet "Forbud mod barnebrude".

Der var Inger Støjberg ø til gæsterne. Foto: Martin Damgård

- Vi er kommet for at støtte op om hende efter alt, hvad hun har været igennem, sagde Anne Marie Amtrup fra Randers

Hvis Inger Støjberg vælger at etablere et nyt parti, vil hun bakke op.

- Hun får vores støtte, hvis hun gør det.

Inger Støjberg tog imod i slotsporten. Foto: Martin Damgård

Også vennekredsen var mødt op deriblandt Bodil Hejlskov fra Skive.

Hun var imponeret over fremmødet.

- Det er jo fantastisk, så mange mennesker, der er kommet.

Der var disket op på kagebordet. Foto: Martin Damgård Foto: Martin Damgård

Tommy Køster fra Aalborg, der er medlem af Nye Borgerlige, var kørt til Hadsund for at bakke op.

- Jeg har de samme synspunkter, som Inger har, og jeg håber, at hun kan komme i gang med noget politik igen. Hun hører danskernes syn på tingene, sagde Tommy Køster, der gerne så Støjberg i sit parti.

- Jeg havde håbet på en konstellation med Nye Borgerlige, sagde Tommy Køster

Inger Støjbergs firhedsfest

Den fyldte slotsgård rummede også en del folketingspolitikere - deriblandt formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund.

- Jeg er her for at støtte Inger og sige velkommen til friheden og vise, at vi er en masse mennesker, der synes, at det her har været helt vanvittigt, sagde Pernille Vermund.

Hun tilføjer, at den private veninde Inger Støjberg er meget velkommen i partiet og alternativt til et politisk samarbejde.

Formand for Nye Borgerlige Pernille Vermund var mødt op i slotsgården. Hun ser gerne Inger Støjberg i partiet. Foto: Martin Damgård

- Det vigtigste for mig er, at Inger lander et sted, hvor hun er glad, og hvor hun skal være sig selv og får mulighed for at udfolde det, der er Inger. Jeg tror, at hun for længe har gjort noget, der var andres projekt end Ingers, sagde Pernille Vermund.

Også den tidligere formand for DF, folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl, gav Inger Støjberg en krammer i slotsporten, inden en kø af mennesker ville have taget selfies med politikeren.

- Det, der var min frygt er, at sådan en sag kan bryde et menneske ned, men tværtimod kan jeg se, at Inger har lyst til det politiske arbejde fremover, og det - tror jeg - ikke mindst skyldes den her kæmpe opbakning, der vises fra en masse almindelige danskere i dag, sagde Kristian Thulesen Dahl, der tilføjer, at Inger Støjberg må finde ud af, hvilken platform hun vil udøve politik fra.

Også den tidligere formand for DF, Kristian Thulesen Dahl, var med til festen. Foto: Martin Damgård

Folketingsmedlem Bent Bøgsted (UFP) var dukket op med flere af de folketingsmedlemmer, der har valgt at forlade DF - deriblandt Liselott Blixt og Hans Kristian Skibby.

- Jeg har støttet Inger hele vejen igennem, og jeg stemte også imod, at hun skulle til Rigsretten. Jeg håber, at hun kommer videre med sit liv, men det er kun Inger, der ved, hvad hun vil, sagde Bent Bøgsted, der mener, at Inger Støjberg med dommen var udsat for justitsmord.

Han nød en "Inger Støjberg øl" i solen, og han vil være klare med at hjælpe med det organisatoriske ved et eventuelt nyt parti, og han mente, at den fyldte slotsgård var et udtryk for, at Hadsund-politikeren "er fantastisk populær".

Det store kagebord, som familie, venner og naboer har været med til at fylde med hjemmebag var rullet ud for at sige tak.

- Det er en dag for alle dem, der har bakket mig op, så jeg får sagt ordentligt tak. På et tidspunkt tænkte jeg, at jeg gerne ville sende et kort eller et brev til alle dem, der har bakket op, men det kan simpelthen ikke lade sig gøre, sagde Inger Støjberg.

I stedet for lave et opslag på Facebook blev det altså til en fest på et renæssanceslot.

- En aften er der en af mine naboer, der også er en rigtig god veninde, der siger, skal vi ikke holde en fest, når det hele er slut. Og så var der andre naboer, der sagde, det synes de også.

Efter et kig ud på haven blev den vejet og fundet for trang til gæsterne.

- Den anden dag på vej på arbejde bestilte jeg så otte festivaltoiletter og to paller øl, sagde Inger Støjberg.

Afsoningen er foregået i hjemmet i Hadsund. Og fodlænken, der reelt er en rem med en elektronisk sender, som sættes fast om anklen, og som kommunikerer med en boks i hjemmet, som er i konstant forbindelse med en overvågningscentral hos Kriminalforsorgen, blev allerede smidt fredag i sidste uge. Under afsoningen har den tidligere minister forsøgt at opretholde en så normal hver dag som muligt.

- Allerede inden det skulle ske, besluttede jeg mig for, at jeg ville få mest muligt ud af de 60 dage. Og det betyder også, at der er ikke en eneste dag, hvor jeg har ligget på sofaen og set fjernsyn. Jeg er stået op til helt normal tid hver eneste dag også i weekender. Ikke noget med joggingtøj, men jeg har haft så almindelig en dag, som man overhovedet kunne have i det noget unormale system, sagde Inger Støjberg.

Specielt en ting har hun glædet sig, når afsoningen sluttede.

- Man skal sidde indenfor. Og aldrig har jeg glædet mig så meget til at slå min græsplæne som nu. Jeg har bogstaveligt talt siddet og kigget på, at græsset har groet.

Et stort flertal i Folketinget fandt desuden i december 2021 den tidligere V-næstformand Inger Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget. Men helt arbejdsløs er den 49-årige nu ikke, for hun er sammen med lederen af Liberal Alliance, Alex Vanopslag, fast debattør i radioprogrammet "Det blå hjørne", som Radio4 sender. Og når løsladelsesfesten på slottet er fordøjet tager hun på landevejen sammen med Dansk Folkepartis eksformand Kristian Thulesen Dahl for at føre valgkamp på nej-siden forud for folkeafstemningen om det danske forsvarsforbehold 1. juni.

- Jeg går ind i politik, når festen er slut, for så springer jeg ud i bilen og kører ud og holder nej-kampagne, sagde Inger Støjberg.

Fredag skal hun på arbejde hos Radio4, men lørdag fører hun nej-kampagne i Vejle.

- Og så vil jeg sige det sådan, at så vil jeg tage bestik af situationen efter det, sagde Inger Støjberg.

Men der er endnu ingen udmeldinger om et nyt parti, som der ellers er blevet spekuleret i.

Efter at have krammet, trykket hænder og ikke mindst været med på selfies i slotsporten i over en time, gik Inger Støjberg på scenen og takkede de fremmødte. Oprindeligt havde hun regnet med 70, men vurderede selv, at fremmødet var over 1000.

- Det betyder langt mere for mig, end I nok lige går og regner med, sagde Inger Støjberg.

Hun nævnte også, at hun under afsoningen havde fået lavet et virkelighedstjek.

- Jeg synes til, at politik tit bliver gjort utroligt kompliceret, og det mener jeg faktisk ikke, at det behøver at være, tværtimod. For mig handler det om at sige, hvad jeg mener også selvom det måske ikke altid lige passer ind i de fine saloner og avisredaktioner i København.

Hun glæde sig over, at fodlænken nu er væk.

- Det første jeg tænkte var, at nu er jeg fri, men det er pigerne ikke.