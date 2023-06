Se billederne: Nu er aflivningen af 1000 fugle i gang

AALBORG:Nu er aflivningen af flere end 1000 fugle i Aalborg i gang.

Det sker, efter Fødevarestyrelsen har fundet den alvorlige fjerkræsygdom Newcastle disease, som også kaldes fjerkræpest.

Sygdommen er fundet i duer i kolonihaveforeningen på Hønsevænget i Aalborg SV, og det er altså her, Fødevarestyrelsen sætter ind.

Alvorlig situation

- Det er en alvorlig situation for fuglene, men selvfølgelig også en alvorlig situation for fugleholderne, siger Flemming Kure Marker, der er veterinærchef i Veterinær Nord under Fødevarestyrelsen.

- For nogles vedkommende er fuglene jo deres livsværk, og de har måske et tæt forhold til dem. Derfor gør vi det så skånsomt som muligt for fuglene. Vi appellerer også til ejerne om at være behjælpelige med at fange dem, siger han.

Veterinærchefen forklarer, at når fuglene er indfanget, bliver de puttet i nogle vogne med gas i, hvor de dør med det samme.

Ifølge Flemming Kure Marker forventer Fødevarestyrelsen, at selve aflivningen af fuglene er overstået i løbet af torsdagen. Efterfølgende skal der gøres rent og desinficeres.

Erstatning til ejerne

Inden processen med at indfange og aflive fuglene gik i gang, prissatte Fødevarestyrelsen fuglene.

- Da der er tale om en smitsom sygdom, bliver ejerne erstattet for den værdi, fuglene måtte have, forklarer Flemming Kure Marker.

Han oplyser videre, at der er i omegnen af 40 fugleholdere i området, der tilsammen holder omkring 1000 fugle af forskellige slags - der er duer, høns, kanariefugle og papegøjer.

Ikke farlig for mennesker

Som menneske skal man dog ikke gå rundt og være nervøs - sygdommen er nemlig ganske ufarlig for mennesker. Det understreger Flemming Kure Marker over for Nordjyske.

- Der er ingen risiko for mennesker i forhold til sygdommen. Det behøver man ikke være nervøs for.

Fjerkræpest Newcastle disease, som på dansk kaldes fjerkræpest, skyldes et aviær paramyxo-virus type 1. Type 1 har flere forskellige stammer. Stammerne har forskellig virulens og kun de mere virulente diagnosticeres som Newcastle disease. Specielt unge fugle er modtagelige. Newcastle disease spredes via: Aerosol fra inficerede fugle med respirationsproblemer

Sekreter fra næse, svælg og luftrør

Gødning

Inficeret foder og drikkevand

Ikke-desinficerede rugeæg

Passiv smitte via personale, foder/fodersække, redskaber o.lign. Symptomer på Newcastle disease

De kliniske symptomer kan variere en del. Den akutte form er forbundet med høj dødelighed, og den milde form med åndedrætsbesvær eller reduceret ægproduktion. Newcastle disease kan også forekomme subklinisk. De kliniske symptomer omfatter: Anoreksi

Nedstemthed

Åndedrætsbesvær

Hoste

Nysen

Diarré, gul-grøn

Ødemer, specielt i hovedet

Bevægelsesforstyrrelser, lammelser eller skævhovedholdning

Skalløse eller tyndskallede æg, efterfulgt af reduceret eller ophørt ægproduktion Post mortem ses hæmorrhagi i: Mave

Strube

Tarme

Hjerte

Brysthulen. Landbrug & Fødevarer VIS MERE

Politiet er tilstede

Politiet har oplyst til Nordjyske, at de også er til stede for at assistere Fødevarestyrelsen. Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet er desuden også på plads.

Politiets opgave er at spærre af. Der er spærret af ved Dallvej, så man ikke kan passere ved Hønsevænget.

Afspærringen går fra Østerå over til broen ved jernbanen.

Politiet vil være på stedet, indtil Fødevarestyrelsen er færdige.