Se billederne: Så voldsom var regnen

AALBORG:Et voldsomt regnvejr ramte onsdag ved godt 13-tiden Aalborg og omegn. Præcist hvor mange millimeter regn, der faldt er foreløbig uvist, men mange veje i byen blev ramt så kraftigt, at kloakkerne ikke kunne følge med.

Den voldsomme regn varede mellem en halv time og tre kvarter, men allerede en time efter at regnen væltede ud af skyerne, havde kloakkerne indhentet det tabte, og vejene var igen farbare uden at bilisterne risikerede at køre fast i regnmasserne.

- Aalborg Kommune er der frem til klokken 14 registreret 22,4 mm på 30 min, hvilket er et lokalt skybrud, oplyser Danmarks Meteorologiske institut på Twitter.

DMI gør i øvrigt opmærksom på, at der er risiko for lokale skybrud og kraftig regn flere steder i landet frem til i morgen torsdag formiddag.