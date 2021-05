Se billederne: Sådan gik det i Jomfru Ane Gade

AALBORG:Den populære festgade Jomfru Ane Gade i Aalborg er udpeget som såkaldt "hotspot", fordi der er risko for nye corona-smittekæder, når mange personer forsamles i gaden.

Derfor holdt politiet et ekstra øje med gæsterne i forlystelsesgaden fredag aften, hvor alle beværtninger skulle lukke kl. 23.

- Vores patruljer vil befinde sig i og omkring Jomfru Ane Gade, hvor vi vil gå i dialog med gæsterne – særligt omkring lukketid, så vi undgår, at gæsterne klumper sig for meget sammen, når de forlader gaden, udtalte politiinspektør Claus Danø, da Nordjyllands Politi forleden oplyste, at man havde udpeget festgaden som hotspot.

Det midlertidige hotspot gælder i Jomfru Ane Gade samt Jomfru Anes Gård og Vesterå.

Den øgede patruljering fredag aften viste, at folk i "Gaden" var gode til at overholde retningslinjerne og forlod området, da det var lukketid.

Pressefotograf Martin Damgård var på rundtur i gaden fredag aften, hvor alt forløb som det skulle.

Se hans fotos her: