Se billederne: Sådan holder aalborgenserne sig i gang

AALBORG:De seneste ugers corona-tiltag har sat sine spor i Aalborg. Skoler og uddannelsesinstitutioner er lukkede, og mange er tvunget til at arbejde hjemme.

Også flere af byens træningscentre er lukkede ned for at begrænse smitterisikoen. Derfor må mange aalborgensere finde alternative måder at dyrke motion på.

NORDJYSKEs fotograf har være en tur rundt i Aalborg og taget billeder af, hvordan folk holder sig i gang.

For eksempel er der mange, der benytter sig af de udendørs træningscentre eller tager en tur på golfbanen.

Du kan se billederne her.