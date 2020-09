Se billederne: Sådan så det ud i Gaden, inden politiet ryddede den

AALBORG:Jeg bliver budt velkommen af et par fulde unge mennesker. Der er vist ikke andre end dem selv, der forstår, hvad de gerne vil sige. Det er tydeligt, at de har drukket tæt op til nu her lidt i 22.00 denne fredag aften.

Længere nede står folk i lange køer for at komme ind. Alle steder er der tre-fire-fem meter kø og en presset dørmand prøver at få styr på de glade, fulde, unge mennesker.

"Hold afstand og følg nu de regler, der er gældende. Ellers kommer politiet og lukker hele lortet."

En dørmand har anskaffet sig en megafon og en kasse, som han har stillet sig op på.

Der er forvirring. Flere prøver at rykke sig lidt, men det er klart, at ingen sådan for alvor gør noget for det. De vil ikke miste den plads i den kø, hvor de har ventet i over en halv time.

Alle steder er proppet til bristepunktet. Håndspritten skal man se langt efter, og det er umuligt for gæsterne at holde den meters afstand, som sundhedsmyndighederne ellers anbefaler. Dørmændene ved alle beværtninger gør deres for, at der ikke bliver fyldt for meget op og folk ikke står for tæt. Det ligner en umulig opgave.

Omkring 22.30 vælger politiet at rydde gaden. Diskoteker og værtshuse bliver holdt åbne, men alle de festglade, der venter på at komme ind bliver fejet ned for enden af gaden af otte politimænd. Selvom flere ikke helt forstår og protesterer over, hvad der sker, så forløber det forholdsvis fredeligt.

Lidt tid senere er der kø på McDonald's. Det ligner, at de festglade ikke er taet videre, men bare gerne vil have tre cheeseburgere og hjem.

Der var liv og glade dage i Jomfru Ane Gade i Aalborg fredag aften, indtil politiet valgte at rydde gaden. Foto: Bente Poder

Unge ligger i top på listen over smittede

Tallene viser, at størstedelen af dem, der er testet positiv for corona, er unge mennesker. Siden 21. august er 415 unge mellem 20-29 år blevet registreret som smittede. I samme periode er der i alt 1491 nye smittetilfælde. Det viser tal for Statens Serum Institut.

På pressemødet fredag pointerede sundhedsminister Magnus Heunicke også, at der er fokus på de unge mennesker.

- Værktøjerne vil være helt afhængige af, hvor der er stigninger. Lige nu kan vi se en stigning i den unge generation. Vi kan se, at de bliver smittet i deres fritid. Vi kan se, at der bliver holdt flere ungdomsfester, siger han.

Hvad siger de unge?

De unge mennesker bliver ofte skudt i skoene, at de ikke bekymrer sig nok. Derfor var jeg taget ind til Jomfru Ane Gade for at høre, hvor meget de egentlig tænker på corona, når de hælder øl og drinks i svælget.

Paola og Julia nåede at komme ind på baren, inden politiet ryddede gaden. Foto: Bente Poder

Paola og Julia, 24 år

Paola og Julia studerer på Aalborg Universitet, men er oprindeligt fra henholdsvis Kroatien og Polen.

- Her i anden bølge er det primært de unge mennesker, der spreder virussen, så det gør en mere opmærksom på det, fordi vi kan være omkring mennesker, der faktisk har det, siger Paola.

- Ja, vi tænker over det, men det er meget svært herinde at komme til at vaske hænder og spritte af. Men hvis det være nemmere tilgængeligt, så vil jeg helt sikkert gøre det, siger Julia.

- Det har stået på i mange måneder, så det virker til, at folk er ved at være lidt træt af det, siger Julia, mens Paola nikker anerkendende.

Kristian (i midten) og Andreas (th) får sig en kold drink udenfor. Foto: Bente Poder

Kristian og Andreas, 21 år

- Vi vil gerne hygge os, men det er svært både at hygge sig og tænke over det på samme tid, siger Kristian, der efterlyser flere steder, hvor man kan sidde udenfor.

- Der er jo langt kø, hvor folk står tæt. Det er jo ikke særlig coronavenligt, men det er også umuligt at holde afstand, når man er kommet ind, som ved de bænke her, siger han.

- Der er også forskel på, om det er vennekredsen eller en fremmede. Ved vennekredsen er man lidt mere loose, siger Andreas som opfølgning til Kristian.

- Det er jo af det her, der gør, at unge ligger så højt, men det er svært. Man vil jo gerne være sammen med sine venner. Men jeg tror sgu, at alle tænker over, at man ikke bare skal sidde med alle mulige fremmede, siger Andreas.

Både Andreas og Kristian har en kæreste, men de tror, at hvis de var single, så vil de tænker over ikke at score.

- Men noget vi synes, der er dårligt, er, at politikerne har åbnet op for bylivet, men det er ikke alle, der kan komme i skole. Det er lidt mærkeligt, siger Kristian.

Nicolai (tv) og Fritz (th) står i en af de lange køer. Foto: Bente Poder

Nicolai, 18 år og Fritz, 19 år

Nicolai og Fritz er ikke kommet ind nogen steder endnu. Der har simpelthen været for fyldt i den time, de har været her.

- Vi tænker faktisk over at holde afstand, men lad os sige at man får noget indenbords, så glemmer man det på en eller anden måde. Her i køerne og gennem gaden kan du jo nærmest ikke undgå at støde ind i folk, siger Nicolai.

- Jeg tænker ikke så meget over, at det er unge mennesker, der bliver smidt. Det er mere, hvor henne i landet, det er, siger Fritz, der har spurgt folk, om de ikke vil rykke lidt tilbage, hvis de kom for tæt på.