Se billederne: Specialstyrker indtog Det Nordjyske Mediehus

AALBORG:Da en militærhelikopter torsdag aften landede på området ved Det Nordjyske Mediehus i Aalborg Øst, var det som led i den store øvelse "Night Hawk 2021".

Øvelsen er ifølge Forsvaret den største nordeuropæiske specialoperationsøvelse nogensinde og omfatter 25000 soldater fra 13 nationer. Øvelsen varer frem til torsdag 7. oktober.

- Det som øves på Det Nordjyske Mediehus er at gennemføre en træning i et tæt bebygget område (byer og storbyer), i modsætning til at gennemføre træningsmissioner i landområder hvor det er nemmere at løse opgaver uset, skriver Forsvaret.

Den største nordeuropæiske specialoperationsøvelse nogensinde varer frem til torsdag i næste uge. Foto: Forsvaret

En del af operationen foregik også inde i mediehuset.

- Det Nordjyske Mediehus giver specialstyrkerne en unik mulighed for at gennemføre deres træning i virkelighedstro og realistiske omgivelser i modsætning til brugen af militære øvelsesområder. Derudover er et væsentligt element at øve integreret brug af Land og Luft styrker (soldater og helikoptere, red.) i et tæt bebygget område, lyder det.

- For helikopternes vedkommende er det træningen i at planlægge og udføre flyvning i mørke i et bymæssigt miljø der stiller meget store krav til pilot og besætning.