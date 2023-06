Se billederne: Stjernebesætning vendte hjem til jubel

LØNSTRUP:Det var holdt som en lille hemmelighed - ingen opslag på Facebook eller Instagram - at stjernebesætningen fra Turku vendte hjem til Villa Vest tirsdag aften.

Men alligevel havde en god sjat Lønstrupborgere fundet vej til restauranten ved havet for at fejre, at glasloftet var blevet brudt og Villa Vest havde fået sin første Michelin-stjerne - og dermed også én af de to første nordjyske stjerner i det hele taget, der blev uddelt mandag aften.

Heldigvis var der champagne på køl til at fejre stjernen én gang til "backstage" i et af Villa Vests køkkener med det personale, der ikke kunne være med i Finland. Også mandag aften blev der drukket champagne i Turku, men der var det kun Villa Vests ejer Kim Møller-Kjær og køkkenchef Anders Kiel Holm, der var med.

Hjem til Villa Vest

Udover Villa Vest løb restaurant Tri i Agger med den anden nordjyske stjerne, der blev uddelt i Finland.