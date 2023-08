Se billederne: DHL er skudt i gang - i år er det større end nogensinde

DHL Stafetten har tirsdag taget hul på tre dage med høj puls, stramme tights og tykke grillpølser i Aalborg.

Det er 20. gang, at DHL Stafetten bliver holdt i Aalborg, og stafetten er blevet rigtig populær.

I år har DHL Stafetten i Aalborg omkring 20.000 deltagere - flere end nogensinde.

DHL Stafetten 2023 løbet i gang i Aalborg

Det har fået arrangørerne til at rykke ud af Lindholm Strandpark og ind på Dyrskuepladsen i Skalborg.

Fem kilometer i benene

Både løbe- og gåhold vil komme igennem den naturskønne rute gennem området Paradiset. En rute på cirka fem kilometer uanset om det er løbe- eller gåhold.

- Vi vil gerne undgå at have folk igennem byen, begrunder Rasmus Schøn til Nordjyske. Han er eventmedarbejder ved Aalborg Atletik & Motion og står for koordineringen af DHL.

Startskuddet for DHL Stafetten i Aalborg lød 18.30, hvor både løbere og gåhold blev sat i gang.

- Ruterne er strategisk nok på den side af Hobrovej, hvor den eneste vej, deltagerne kommer til at krydse i forbindelse med løbet, er Dallvej, siger Rasmus Schøn.

DHL bliver afholdt de kommende dage fra 29. august til 31. august på Dyrskuepladsen i Skalborg.