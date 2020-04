Se de fantastiske billeder: Rævemor på tur med ti unger

De danske zoologiske haver holder lukket på grund af corona-krisen, men for dyreelskere er der heldigvis masser at opleve i den nordjyske natur.

Foråret betyder parringstid og i Lille Vildmose var der onsdag mødt flere naturfotografer op for at fotografere en lille rævefamilie, som igennem flere år har boet det samme sted i området.

En af dem var Bente Bang Gormsen fra Middelfart, som tog en køretur på to timer for at opleve og forevige familien.

- Jeg så et opslag på Facebook mandag eller tirsdag om, at ungerne var begyndt at komme frem, og så bevilligede jeg mig selv en fridag for at fotografere dem, siger hun til NORDJYSKE.

Bente har rejst i hele Skandinavien for at fotografere dyrelivet. Foto: Eva Harndahl Pedersen

Bentes hobby er naturfotografi, og hun synes selv, at billederne af den lille rævefamilie er lykkedes godt.

- Jeg kan godt lide at filme aktive dyr, som giver udtryk for, hvad de godt kan lide, og det synes jeg især billedet med mor og den ene hvalp viser, siger Bente Bang Gormsen.

I Facebook-gruppen 'Vild med Lille Vildmose' har opslaget fået mere end 450 interaktioner på tre timer, så det tyder på, at det ikke bare er Bente, der synes godt om billedet.

Du kan se Bentes billeder af den store rævefamilie herunder: