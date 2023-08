Se de flotte billeder: Masser af fly på stranden i Blokhus

Blokhus Strand, godt vejr - og masser af fly.

Det var en cocktail, der trak rigtig mange interesserede til, da der i dag, søndag, var Blokhus Fly-in.

Mange havde benyttet lejligheden til at se vidt forskellige fly som blandt andet propelfly, veteranfly og hjemmebyggede fly lægge an til landing på stranden - helt tæt på vandkanten. Enten fra en udkigspost i klitterne eller ved at tage plads på stranden tæt på landingsbanen.

Fly på Blokhus Strand

23













































20 fly har meldt deres ankomst, oplyser Visitjammerbugten på sin hjemmeside, og udover at nyde synet af dem i luften, var der også rig mulighed for at gå rundt på stranden og studere flyene helt tæt på.

Her stod piloterne klar til at fortælle om deres fly og ikke mindst om deres til tider dramatiske oplevelser og erfaringer i luften, kan du også læse på hjemmesiden.

I år var der også deltagelse af fly fra Tyskland og Sverige.

Erhvervsforeningen Destination Blokhus står bag eventen.