Se de mærkelige gadenavne i Aalborg: - Er du en hundeklemmer, et nervøst gemyt eller bare genboløs?

AALBORG:Skal man være nervøst anlagt for at bo på Nervøsvej i Vadum? Hvilke katte er det, der svømmer rundt i Kattesundet, og hunde der bliver klemt i Hundeklemmen? Og hvad er det, der kastes rundt med, på Kastetvej?

Gadenavnene i Aalborg Kommune kan godt give en tilflytter - eller bare enhver anden med en lille smule humoristisk sans - anledning til at trække på smilebåndet. Måske bare fordi de er mærkelige - men også fordi, de kan sætte andre tanker i gang.

For hvem er det egentlig, der finder på alle de skøre navne? Og hvordan er det for eksempel at bo på Decembervej 24, Trekanten 6, Knepholtvej, Bollen eller andre steder, der kan give folk sjove - eller småsjofle - associationer?

NORDJYSKE har forsøgt at kortlægge de mest pudsige, men andre bud er også velkomne.

Kastetvej i Aalborgs vestby. Hvis du tror, at navnet kommer af noget, der bliver kastet med, er du måske ikke helt forkert på den. Gaden er i hvert fald bygget på opkastet fyld fra Limfjorden. Foto: Lars Pauli

Stor interesse

Ifølge museumsinspektør fra Aalborg Historiske Museum Inger Bladt får man her jævnligt henvendelser om de lokale gadenavnes betydning, og derfor er forklaringerne på nogle af de mest historiske også noget af det, der indgår som en fast del af museets byvandringer.

- Folk undrer sig for eksempel tit over, hvorfor det hedder Tiendeladen, Latinergyden eller Hjelmerstald, fortæller hun.

- Men førstnævnte er faktisk navngivet efter den kirkeskat, der blev opbevaret der, og Hjelmerstald var faktisk en stald, for hjelmer eller helmis er et gammelt ord for hest. Og Latinergyden - jammen det var jo bare den genvej latinskoleeleverne tog, når de skulle i skole, tilføjer hun.

Kattesundet kan på en regnvejrsdag godt ligne noget med vand. Men der har altså aldrig svømmet katte i det. Foto: Lars Pauli

Mange af de gamle gadenavne relaterer sig derfor til det, der oprindeligt var på stedet. Det gælder for eksempel Kastetvej i Aalborgs vestby, for den blev etableret ved hjælp af opkastet fyld fra Limjorden, da den blev anlagt. Og det samme gælder Badehusvej, som er opkaldt efter den badeanstalt, der lå på stedet, inden det blev almindeligt, at folk havde bad hjemme hos dem selv.

- Til gengæld har der nok ikke svømmet nogle katte i Kattesundet, for der er snarere tale om en gat - altså en afslutning på noget, fortsætter hun.

Flere af navnene i indre by hænger desuden sammen med deres placering i bybilledet. Gravensgade er således navngivet efter nærheden til byens voldgrav, og derfor er det også et navn, man ser i andre byer - for eksempel i Aarhus, hvor der er en gade, som hedder Graven.

Godtgemt i Skalborg, men NORDJYSKES fotograf fandt det nu alligevel. Foto: Lars Pauli

Stakkels hunde

Klokkestøberens Vandgyde, er derfor heller ikke en gyde eller vej af vand men den vej, der førte ned til vandet - eller i dette tilfælde åen.

Forklaringen på et navn som Hundeklemmen er til gengæld lidt mere dramatisk. Oprindeligt lå Hundeklemmen dog ikke i Hasseris men var en lille klemme eller smøge i nærheden af Salling.

- Når den hedder sådan, er det fordi, det var her, man fangede vilde hunde. De blev simpelthen gennet derind og slået ihjel med køller, så det er en ret barsk historie, siger Inger Bladt.

På Decembervej 24 går man naturligvis alt ind på julen. Det fortalte beboerne i hvert fald om til en artikel i NORDJYSKE i 2003. Arkivfoto: Peter Langkilde

Hun er selvsagt ikke ekspert i samtlige navne i Aalborg Kommune - blandt andet fordi der er kommet mange nye til ved den seneste kommunesammenlægning. Navne som Båken, Gilben og lignende i Nibe er dog ret oplagte. For det er navne på gamle sømærker eller fiskeredskaber. Og Drøvten i Hals har fået navnet, fordi man her i gammel tid drev - eller drøv - kreaturer fra gårdene ud til græsning på de flade enge mellem Vodskov og Rærup.

- Så der kan også være lokal dialekt med i navnene. Råbhuivej i Gandrup hedder derfor ikke sådan, fordi der bor en familie med mange larmende unger. Den er derimod opkaldt efter Råbhøj, og det samme er nok også tilfældet med Råben, tilføjer Inger Bladt.

Krammesvej i Nørresundby - savner vi det ikke bare alle sammen? Foto: Lars Pauli

Blød eller bolle?

Bløden og Bollen er begge stednavne, der refererer til landskabet. For ved Bløden har der formentlig været blødt mosejord, men en bolle eller balle bare er et andet navn for høj.

Til gengæld har hatte-navnene i Gistrup slet ikke noget med hatte at gøre. Det er nemlig navne på svampe - og ofte nogle ret giftige af slagsen, selvom de ikke er normalt kendte.

- Det sker da, at vi bliver spurgt til råds i forbindelse med nye vejnavne. Museets daværende direktør Torben Witt var for eksempel ret aktiv omkring nogle af gadenavnene i midtbyen, og derfor var han også med til at finde på de gadeskilte med forklaringer, som mange stadig er glade for, fortæller Inger Bladt.

Er det her man skal være nervøs? Eller er der bare tale om en vej opkaldt efter en berømt flyver, journalist og motorcykelentusiast? Foto: Lars Pauli

Ifølge fuldmægtig i by- og landskabsforvaltningen Charlotte Fjordvang, som er en af de to personer, der sidder med ansvaret for adresse-området i Aalborg Kommune, er der flere ting, der skal tages med i betragtning, inden man navngiver en ny vej.

- Som navnemyndighed er det os, der gør det. Men vi gør det i samråd med ejendomsudvikler og bygherre. Så det er dem, vi spørger først, selvom det ikke er alle forslag, vi siger ja til, forklarer hun.

Skal Charlotte selv komme med et nyt gadenavn, tager hun ofte udgangspunkt i lokale stednavne eller geografisk placering.

- Det kan være sådan noget som, om der ligger en gård eller, hvad området har heddet i gamle dage, fortæller hun.

Hvilken by er det, der klemmes her? Foto: Lars Pauli

Nej til Ejersbo

Navnets formål skal med andre ord være en identifikationen af vejen - for eksempel om man er i et blomsterkvarter, et digterkvarter eller lignende. Men det kan også være en opdeling af eksisterende vej, og så kommer vejen typisk til at hedde noget med ny eller gammel alt efter, hvilket vejstykke der er tale om.

Navnet må heller ikke indeholde navne på nulevende eller nyligt afdøde personer, firmanavne og foreninger. Og det var formentlig det, der ramte forslaget om at kalde pladsen bag Nordkraft for Jakob Ejersbos Plads. Forslaget har ellers været fremme flere gange, men det blev senest afvist af by- og landskabsudvalget i 2010.

- Nu har jeg ikke siddet på området så forfærdeligt lang tid, så jeg har svært ved at huske, om der er navne, der er blevet afvist eller navne, der har været protester mod, siger Charlotte Fjordvang.

Stop med sex? Foto: Lars Pauli

Hun understreger, at der normalt skal gå tre - fem år fra en person er død, til man opkalder en vej efter vedkommende. Og sker det, skal altid være med de efterladtes accept.

En anden regel for navne i Aalborg Kommune er, at de skal være nemme at stave og udtale. Og derfor kunne man måske godt spørge sig selv, hvordan der var gået Schleppegrellsgade, hvis navnet var blevet bragt i spil i dag.

- Vi har ikke nogen egentlig fortegnelse over forklaringerne på alle de vejnavne, vi har i kommunen i dag. Men man kan jo altid google det eller forsøge sig på stadsarkivet, hvis man er nysgerrig, påpeger Charlotte Fjordvang.

Enkelte af gaderne i den historiske midtby har stadig skilte, der forklarer lidt om navnets oprindelse. Det var oprindeligt en ide, der kom fra den daværende direktør for Aalborg Historiske Museum Torben Witt. Foto: Lars Pauli

Politikere har det endelige ord

Hun henviser desuden til vejnavne på www.danmarksadresser.dk, hvor der både er mulighed for at søge på periode og kommune, og nye vejnavne kan også søges frem på internetadressen. Alle nye vej- og stinavne skal nemlig indberettes til Danmarks adresseregister, der kontrollerer for entydighed samt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som kontrollerer retsskrivningen.

- Valget af et nyt gadenavn starter normalt allerede, når lokalplanen for et givent område er til høring. For er der tale om et nyt stort boligområde, skal vi også finde på noget nyt, selvom det er politikerne i by- og landskabsudvalget, der træffer den endelige afgørelse, forklarer Charlotte Fjordvang.