Se de mange skønne billeder: Tv-værten Sisse Fisker gav juleglæde til familier og børn på Sygehus Nord

AALBORG:Måneden op til jul er den værste tid at være indlagt, derfor rejser SMILfonden Danmark rundt og spreder julestemning til indlagte børn.

Og tirsdag var det i Aalborg, at operationer og behandlinger var sat på pause, da den velgørende forening kom forbi børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital. Med julekoncert og julekalendere var familier med kronisk syge børn inviteret på hospitalet til en god oplevelse - blandt mange barske samme sted.

Foto: Jes Larsen

En af deltagerne var Tanja Bagh som er mor til Oliver med en meget sjælden sygdom.

I en pressemeddelelse fra SMILfonden siger hun:

- Vi har to år været indlagt i julen, så nu glæder vi os helt vildt til at være hjemme i år. Vi elsker de her positive oplevelser på hospitalet, og jeg nyder som mor og se min søn glad og dansende her på hospitalet.

Alle indlagte børn fik besøg af SMILfonden på stuerne og fik julekalendere.

Det er tv-værten Sisse Fisker, der står bag SMILfonden. Hun startede den i 2014 efter selv at have været indlagt med sine to drenge - på baggrund af et ønske om at give børn på hospitalet noget at glæde sig til.

SMILfonden rejser rundt til alle 22 børneafdelinger i Danmark og uddeler 2500 julekalendere, gaver og spreder julestemning for indlagte børn med koncerter.