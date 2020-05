Se den vilde video: Mia var ti centimeter fra delfinen

For tre dage siden dukkede der en delfin op i Aalborg Havn.

Ved en grøn bøje 200 meter øst for Musikkens Hus svømmede den rundt, og onsdag aften besluttede 23-årige standup-padler Mia Gotfredsen fra Aalborg, hendes kæreste og en fælles ven sig for at padle ud og se, om de kunne være heldige at få et glimt af den nye gæst.

Og heldige var de.

- Vi lagde os ud ved bøjerne omkring Musikkens Hus, og så dukkede den pludselig op, siger hun til NORDJYSKE.

- Den svømmede ti centimer fra os og det var helt tydeligt, at den var legesyg og interesseret i os.

Mens delfinen svømmede rundt under dem tog Mia en masse billeder af den. Du kan se de smukke billeder med Limfjordsbroen i baggrunden herunder:

35



































































Galleri - Tryk og se alle billederne.

Mia er erfaren standup-paddler, har rejst til Bali og set delfiner, men oplevelsen en helt almindelig onsdag aften på Limfjorden slår det hele.

- Det var det vildeste. Jeg har været mange steder og oplevet meget, men det her er toppen. Det var en virkelig fed oplevelse, for det er jo ikke noget, man lige regner med at opleve i Danmark, siger Mia Gotfredsen.

Efter halvanden time i vandet padlede de tre venner i land, fordi det var begyndt at blive mørkt. Men inden nåede Mia også at optage video af den nysgerrige delfin.

Den kan du se herunder: