Se fotos: 100 børn på scenen til grandprixfest i Aalborg

AALBORG: Omkring 750 børn og voksne var fredag eftermiddag samlet i Tornhøjhallen i Aalborg Øst for at holde grandprixfest forud for Dansk Melodi Grand Prix, der afholdes i Gigantium i Aalborg 10. februar.

Bag festen stod Tornhøjskolen, Mellervangskolen og Herningvej Skole sammen med paraplyorganisationen Foreningssamarbejdet 9220.

Omkring 100 børn i alderen 7-12 år optrådte på scenen i løbet af de tre timer arrangementet varede. Og børnene har øvet på deres sange siden december.

- De var lidt nervøse, inden de skulle på scenen. Men de gjorde det alle rigtig flot, siger Jonas Kjær Nielsen fra Foreningssamarbejdet 9220.

Han glæder sig over arrangementet, som har involveret frivillige fra otte foreninger.

Pressefotograf Henrik Bo har taget de flotte fotos.