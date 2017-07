Se fotos: Chill i Parken for allersidste gang

LINDHOLM: Der blev lørdag sat et velklingende og endeligt punktum for musik-eventen Chill i Parken. De heftige, iørefaldende og gungrende toner flød frit og ubesværet fra to scener og mega store højtaler i seks timer, før stikket blev trukket én gang for alle.

Arrangementet var for første gang flyttet over fjorden, og Lindholm Strandpark lagde græstæppe til de musikalske udfoldelser, der tilmed blev suppleret med en fantastisk 1. parket-udsigt til Limfjorden.

Men musikken spiller som bekendt ikke evig, og den 35-årige Jonas Westergaard, tidligere Aalborg men nu bosiddende i København, siger, at arrangørgruppen nu går i tænkeboks med hensyn til, hvad der fremadrettet skal ske på den musikalske scene.

- Det er 12. sæson i år med Chill i Parken, og vi har i løbet af årene stablet ikke færre end 45 arrangementer og koncerter på benene, siger Jonas, der har været igangsætter og koordinator på eventen, og han tilføjer, at han ikke tør love lignende events næste år.

Lørdagens arrangement led i øvrigt noget under det mildt sagt ustadige danske sommervejr med en del regn og frisk vind kombineret med lejlighedsvise solstrejf, og det har formentlig holdt en del interesserede tilhørere fra at møde op.

Den 28-årige Lykke Larsen, Lindholm, deltog i musikeventen sammen med sin veninde Anna Ogstrup (28), Aalborg, og de var begge enige om, at eventen bør og skal fortsætte under én eller anden form.

- Chill i Parken er et knaldhamrende godt arrangement, og det fortjener ikke at lide en stille og ubemærket død.

- Det er et herligt afslappet og uformelt arrangement, og vores råd til arrangørerne er, at de ikke skal give op.