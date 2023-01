Se fotos: Bevæbnet politi i kongrescenter

AALBORG:Den såkaldte reaktionspatrulje fra Nordjyllands Politi gennemførte mandag en antiterror-øvelse i Aalborg Kongres- og Kulturcenter/AKKC.

Det foregik med våben, men dog kun løs ammunition. Blandt andet i en tom sal, så gæster ikke blev skræmt.

Mandagens øvelse var den anden i AKKC på kun få dage. Den første foregik torsdag 5. januar.

Reaktionspatruljen fra Nordjyllands Politi er trænet til at kunne handle effektivt i kritiske situationer, hvor der skal reageres hurtigst muligt. For eksempel ved skudepisoder.

Enhederne blev indført hos politiet i 2014 på baggrund af den skærpede terrortrussel i Danmark. Reaktionspatruljerne træner derfor i at kunne håndtere kritiske situationer og uforudsete hændelser, som for eksempel ved det tragiske masseskyderi i forretningscentret Fields i København.

Det var anden gang på få dage, at politiet særlige reaktionspatrulje trænede i AKKC. Foto: AKKC

Selv om øvelserne foregår på en dyster baggrund, er AKKC i Aalborg glad for at kunne hjælpe politiet med at kunne træne håndteringen af kritiske situationer.

AKKC er på 24.000 kvadratmeter og har masser af gæster til koncerter, messer og andre store arrangementer. Derfor er det vigtig, at politiet kender stedet nøje, så de er forberedt, hvis der skulle ske noget, påpeger AKKC i en pressemeddelelse.

- Vi er meget glade for vores gode samarbejde med politiet og beredskabscenteret, da vi selvfølgelig ønsker at alle føler sig sikre, når de befinder sig i AKKC. Derfor har vi sammen med politi og beredskab afholdt en række øvelser i vores lokaler gennem flere år, siger teknisk chef Søren Kabbel Dalgaard i pressemeddelelsen fra AKKC.