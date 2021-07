Se fotos: Kongeskibet til Nordjylland - efter deltagelse i redningsaktion

AALBORG:Mandag eftermiddag ankom Kongeskibet Dannebrog til Aalborg.

Det var, hvad Kongehusets presseafdeling betegner som "en privat sejlads" uden officielt program eller officiel modtagelse i byen.

Det bekræftes dog over for Nordjyske, at Hendes Majestæt Dronning Margrethe var med ombord. Så folk på kajen havde chancen for at hilse på hende, da hun gik i land. Hun skulle køres til kongefamiliens jagthytte i Trend, hvor hun har planlagt at holde ferie i nogle dage.

Knas med motoren

Kongeskibet er sejlende igen, efter at det for nyligt fik motorproblemer og måtte slæbes til Flådestation Frederikshavn. Problemerne viste sig at være så omfattende, at skibet ikke var i stand til at sejle til Færøerne og Grønland for at deltage i dronningens officielle besøg dér.

Turen til Aalborg mandag forløb heller ikke helt planmæssigt. Kongeskibet var skam fint sejlende, men ved Djursland blev det involveret i en redningsaktion.

Kutter i knibe

En fiskekutter var kommet i havsnød, og så er det underordnet, om man har en dronning med ombord eller ej. Alle skibe i nærheden deltager i aktionen, og det gjorde Molslinjen i øvrigt også.

Det blev dog en redningshelikopter, der spottede kutteren og fik en redder ombord, som kunne konstatere, at de to fiskere var i god behold.

