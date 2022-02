Se listen: Millionstøtte til fem nordjyske projekter

NORDJYLLAND:Padeltennis er rygende populært, og det får nu Gug Tennisklub til at omdanne en af klubbens ældre tennisbaner til tre udendørs padelbaner.

Det vil forbedre klubbens eksisterende anlæg og kunne tiltrække flere folk, oplyser klubben, som nu modtager 200.000 kr. i støtte fra Salling Fondene til at realisere projektet. De tre udendørs padelbaner i Gug ventes klar om et halvt års tid.

Her skal en gammel tennis bane i Gug ombygges til tre padelbaner.

Samlet uddeler Salling Fondene 1,1 mio. kr. til i alt fem projekter i Nordjylland.

Her er de fire andre projekter:

Multibane i Gistrup

Gistrup Idrætsforening har fået en kvart million kr. til en såkaldt multibane ved skolen, nærmere bestemt på en asfalteret vendeplads mellem skolen og idrætsforening.

Multibanen skal være et samlingspunkt for byen og samtidig skabe et læringsrum med plads til aktiviteter, leg, læring og fællesskab på tværs af alder og interesse. Multibanen ventes klar til april.

Sådan skal multibanen i Gistrup se ud.

Multiscene i Thisted

Borgerne i Thisted kan se frem til en multiscene på byens centrale torv, og hertil har Salling Fondene doneret en kvart million kr.

Til daglig bliver det en stor sandkasse, hvor børn kan lege, og hvor forældre og bedsteforældre kan sidde rundt om pladsen.

Scenen overdækkes med et sejl, der beskytter mod både sol og regn, og når der er koncerter og andre kulturelle events, sættes en flybar stabil bund på plads. Visionen er at skabe liv hele dagen, hele ugen og hele året midt i byen.

Multiscenen i Thisted ventes klar i juni.

Den planlagte multiscene i Thisted - både til musikevents og sandkasse.

Multi-træningsanlæg i Brønderslev

BI Håndbold i Brønderslev har fået en donation på 150.000 kr. til et multikulturelt træningsanlæg til udendørs træning. Det skal blandt andet bruges til crossfit, udstrækninger og andre træningsøvelser. Det etableres et træningsstativ, hvor op mod 15 personer kan træne samtidigt.

Træningsanlægget etableres syd for håndboldanlægget oppe på volden og vil også kunne anvendes til socialt samvær og hygge. Det ventes klart i marts.

Det multifunktionelle træningsanlæg - hvor 15 personer kan bruge stativet på samme tid.

Mariager udbygger MOVE

I Mariager Idrætsklub får en donation på en kvart mio. kr. til andet fase af det såkaldte MOVE-projekt, som omfatter et et aktivitetsområde til idræts- og motionsaktiviteter på parkeringspladsen foran hallen.

Første del af projektet løb op i 2,4 mio. kr., og det blev finansieret med hjælp fra kommune, fond, lokale sponsorer og private.

Anden del omfatter etablering af udendørs fitnessområde, skate-redskaber og pumptrack, træningstrappe, adgangsvej, udendørs ophold og belysning. Hertil skal donationen på en kvart million kr. bruges, og anlægget ventes klar til brug til april.