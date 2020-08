Se video: Nu lægges der græs på Aalborg Portland Park

AALBORG:Helt skaldet og bar står banen på Aalborg Portland Park, hvor der nu skal lægges nyt græstæppe til glæde og gavn for både spillere - og for driftsudgifterne.

Arbejdet med at installere hybridgræs kommer til at køre 24 timer i døgnet i en periode på 10 dage afhængigt af vejret.

Hør John Larsen, Groundsmand på Aalborg Portland Park, fortælle om det nye græstæppe:

Ved installationsarbejdet er der behov for at kunne benytte stadionbelysningen døgnet rundt, og det vil derfor være tændt i hele perioden. Der er tale om arbejdsbelysning og lysanlægget vil derfor ikke lyse med fuld styrke under installationen.

Arbejdet vil foregå indtil 30. august.

Prisen for det nye græstæppe og tilhørende arbejder, der i første omgang ikke var med i budget 2020, men blev fremrykket på grund af coronasituationen, bliver i størrelsesorden fem til fem en halv million kroner.