Se med live: Nyt forsøg på at få spækhuggeren fri

HALS:En spækhugger har de seneste dage været et tilløbstykke, da den lå på lavt vand ud for Hals. Søndag eftermiddag omkring klokken 14.00 vil naturkonsulent fra Naturstyrelsen Ivar Høst sammen med eksperter forsøge at skubbe spækhuggeren ud på dybt vand.

Normalt ville man lade naturen gå sin gang og lade hvalen passe sig selv. Da hvalen ikke ligger langt fra dybt vand, har man besluttet at forsøge at få skubbet den det sidste stykke.

- Det er noget ukendt grund, så vi er spændt på det. Hvis ikke den vil rykke sig, så tvinger vi den ikke, sagde Ivar Høst inden hjælpeaktionen.

Klokken 15.00 måtte redningsfolk gå i land igen efter et mislykket forsøg på at skubbe spækhuggeren ud.

- Den bevægede sig ikke, når vi rykkede på den, så nu skal vi finde en anden mulighed, fortalte Ivar Høst, da han kom i land.

Redningspersonalet vil nu afsøge andre muligheder for at hjælpe det svækkede dyr. En mulighed er at få noget ind under hvalen, så det bliver nemmere at skubbe den ud på det dybe vand.

Men hjælpeaktionen skal heller ikke stresse spækhuggeren for meget.

- Der er sandsynligvis noget i vejen med den, siden den har valgt at komme herind. Det er et svækket dyr, men ikke et dyr i koma, der ikke reagerer på sine omgivelser, lød det fra naturkonsulenten.

