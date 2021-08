Se nordjyderne gå gennem tunnelen

De fleste af os har kørt gennem Limfjordstunnelen så mange gange, at det specielle ved at krydse fjorden under vandet efterhånden har fortaget sig.

Men lørdag aften fik en hel del gående nordjyder en speciel mulighed, da DGI arrangerede WALKin Nordjylland, hvor de mere end 3500 deltagere fik lov at gå de 582 meter gennem tunnelrøret fra Nørresundby til Aalborg Øst.

Vi havde en fotograf i røret, og du kan se de flotte billeder i galleriet herunder.