Se scenarierne: Sådan kommer AaB med i top 6

FODBOLD:Stilhed før stormen er de ord, der bedst beskriver optakten til den sidste runde i Superligaens grundspil, som afvikles søndag klokken 17.00, hvor samtlige 12 hold skal i aktion.

De seks bedste hold efter 22 kampe går videre til mesterskabsspillet, mens de resterende seks hold i ligaen skal en tur i nedrykningsspillet.

Før den sidste runde er AaB placeret som nummer syv, men de har samme pointantal, 28, som SønderjyskE, som er nummer seks, og ét point færre end Randers, som er nummer fem.

Som om det ikke var spænding nok, kan FC Nordsjælland også stadig nå at komme med i det fine selskab, hvis alt flasker sig for dem. De har 26 point på ottendepladsen før sidste runde.

Programplanlæggerne kunne formentlig ikke have tænkt sig et mere spændende scenarie, da kampprogrammet blev lavet.

Søndag spilles alle kampe klokken 17, og her møder AaB hjemme OB, mens FC Nordsjælland og Sønderjyske mødes i en direkte duel. Randers har besøg af FC København på hjemmebane.

Stillingen i Superligaen Stillingen før 22. og sidste runde i grundspillet af Superligaen. Grafik: Jette Klokkerholm

Sådan kommer AaB i mesterskabsslutspillet

Tre kampe er altafgørende for, om AaB når målsætningen om en plads blandt de seks bedste hold i Danmark i denne sæson.

AaB’s egen kamp mod OB, Randers mod FC København og FC Nordsjælland mod SønderjyskE.

NORDJYSKE har set nærmere på scenarierne alt efter, hvordan AaB’s kamp mod OB, der med et nederlag i sidste runde mod Brøndby udspillede sin egen chance i top 6-kapløbet, ender.

Scenarie 1: AaB taber mod OB

Hvis det ender med et nederlag til Nordjyllands fodboldflagskib, er skibet med mesterskabsspil sejlet. For selvom Randers taber til FC København, er kronjyderne foran nordjyderne. Den sidste plads i top 6 går derfor til SønderjyskE, hvis de får point i kampen mod FC Nordsjælland. Vinder FCN derimod kampen, overhaler de SønderjyskE og AaB i tabellen og får pladsen.

Scenarie 2: AaB får uafgjort mod OB

Et enkelt point til de rød- og hvidstribede kan heller ikke føre jubel med sig. Randers vil stadig være bedre placeret i rækken, selvom de taber til FCK, og hvis SønderjyskE taber til FC Nordsjælland, vil den sjællandske klub både overhale AaB og SønderjyskE i tabellen. Ender det med et eller tre point til SønderjyskE, snupper de en plads i mesterskabsspillet foran AaB.

Scenarie 3: AaB slår OB

Selv med tre point til AaB afhænger en plads i mesterskabsspillet af andres resultater.

For slår AaB odenseanerne, ender nordjyderne på 31 point. Vinder Randers samtidig over FCK, er randrusianerne foran AaB. Hvis det derimod ender med et nederlag eller et uafgjort resultat til Randers, mens AaB vinder, er AaB sikre på en plads i mesterskabsspillet.

Ender det sådan, er udfaldet mellem FCN og SønderjyskE ligegyldigt for AaB.

Men hvis Randers vinder, skal AaB tænke i to scenarier. Det første er, at SønderjyskE ikke må vinde. I det tilfælde ender AaB med flere point end sønderjyderne og går dermed i mesterskabsspillet.

Men hvis SønderjyskE også vinder, kommer målscoren i spil. Her har AaB før kampen minus fire, mens SønderjyskE har minus et. Derfor skal AaB vinde med fire mål mere, end hvad SønderjyskE vinder med.

Det kan eksempelvis være, hvis SønderjyskE slår FCN med 1-0, mens AaB slår OB med 5-0. Begge hold ender på 31 point, men får AaB en bedre målscorer end SønderjyskE og får dermed billetten til top seks.

Vil være en fast del af top 6

En plads i top 6 vil være med til at indfri den målsætning, som klubbens ledelse kom med forud for aktieemissionen i september.

Her skrev klubben således:

"AaB har som sportslig målsætning at være en fast del af top 6 i 3F Superligaen. Flere og flere af konkurrenterne i 3F Superligaen opruster i bestræbelserne på ligeledes at være en del af top 6. Dette medfører øgede omkostninger til spillertruppen, hvorfor AaB har brug for et større økonomisk råderum for at realisere den sportslige målsætning."

Derfor er en sejr over OB påkrævet, samtidig med at enten Randers eller SønderjyskE smider point søndag.