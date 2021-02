Se smittetallene: Nørresundby går den forkerte vej

AALBORG:Det ser fortsat ud til, at det rigtige sted at bo i Aalborg Kommune, hvis man vil undgå smitte med covid-19, er de mindre oplandsbyer.

Ifølge den nyeste opgørelse er både Gistrup, Kongerslev, Gandrup og Sulsted helt uden nye tilfælde, og det samme gælder bemærkelsesværdigt nok også et stort byområde - nemlig Aalborg SV.

Covid-19 i Aalborg Kommune Kilde: Aalborg Kommune. Grafik: Jette Klokkerholm

Tallene, som er offentliggjort onsdag, dækker dog også over store lokale forskelle, og både i Aalborg C og Nørresundby ser det desværre ud til at gå den forkerte vej. Og det bekræfter måske den tendens, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) advarede mod tirsdag i forbindelse med forhandlingerne om en forsigtig genåbning af landet. På daværende tidspunkt var det såkaldte kontakttal nemlig steget fra 1 til 1,1. - og ser man udelukkende på en britiske variant, B117, er tallet formentlig endnu højere.

I Aalborg C er der således nu et incidenstal - som dækker over antallet af smittede per 100.000 indbyggere - på 73,5 mod 54 10. februar. Og i Nørresundby, som også tæller rigtig mange indbyggere, er tallet i samme periode steget fra 29 til 133,9. Reelt betyder det dog kun et hop fra 7 til 32 smittede, men det er måske alligevel en udvikling, det er værd at holde øje med.

Nørresundby topper nemlig listen, som bygger på tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det ser heller ikke helt pænt ud i Storvorde. Her er incidenstallet steget fra 0 til 38,6.

Opgørelsen skal dog - som altid - tages med et gran salt, da selv en enkelt eller to smittet i postnumre med få indbyggere kan give et stort udslag.

Ifølge Aalborg Kommune er der således 24. februar 28 nye corona-smittede på listen.

