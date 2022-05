Se tidslinjen over spækhuggerens ophold i Limfjorden

AALBORG:Det er nu mere end en måned siden, at spækhuggeren første gang blev spottet i Limfjorden ved Hals.

Og igennem opholdet i Limfjorden er spækhuggeren blevet fotograferet og filmet, skubbet ud på dybere vand, har svømmet rundt i Aalborg havn og blevet hakket i af måger. Men det meste af tiden har den dog ligget stille forskellige steder i fjorden. Til stor undren for eksperterne.

- Der er ikke noget med denne spækhugger, som er gået efter bogen. Den har overrasket hele vejen igennem: Lige siden den dukkede op ved Øster Hurup i november og forsvandt igen for så at dukke op og ligne, at den er døende - for så at forsvinde igen. Det er et meget mærkeligt forløb, siger vildtkonsulent Ivar Høst, der også fortæller, at det er svært at spå om, hvad fremtiden bringer for spækhuggeren.

For nu svømmer den rundt i Limfjorden igen.

- Det sidste lange stykke tid har jeg troet, at det her var med døden som udgang. Da mågerne mandag begyndte at hakke i spækhuggeren, var jeg helt sikker på, at det var tæt på.

- Men spækhuggeren har taget fusen 100 procent på os, siger Ivar Høst til Ritzau.

Han fortæller dog, at tiden skal ses an, før man rigtig kan tro på, at det får en positiv slutning for spækhuggeren.