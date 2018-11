Se video: Delfin i havnen i Aalborg

NORDJYLLAND: En delfin hoppede mandag eftermiddag rundt i Limfjorden mellem Aalborg og Nørresundby, og det vakte opsigt. Mange fik taget fotos af den lille hval, som var i hopla.

Ole Germann Sørensen fra Aalborg beretter, at han så delfinen lige vest for Limfjordsbroen, da han mandag ved 16-tiden var ved at cykle hjem fra arbejde. Han fik fra Aalborg-siden optaget en mobilvideo med delfinen ude i fjorden. Du kan se hans videoklip her:

Delfin i Aalborg Havn

– I første omgang troede jeg, det var en sæl, men finnen afslørede den. Jeg var overrasket over, at det var en delfin, fortæller Ole Germann Sørensen.

En sjælden gæst

Ifølge hvalekspert og ph.d. Carl Kinze fra hjemmesiden hvaler.dk er det enten den almindelige eller kortnæbbede delfin, som svømmer rundt i fjorden, oplyser DR Nordjylland.

Det er sjældent, at netop den slægt af delfinen befinder sig her: Aldrig før er der dokumenteret en almindelig delfin i Limfjorden, oplyser han.

- Den art forekommer normalt langt sydligere end i danske farvande, siger Carl Kinze til DR.

Andre slægter af delfiner er mere almindelige på disse egne, for eksempel hvidnæsen. Hvis man ser en delfin, kan man indberette det via hvaler.dk.