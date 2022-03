Vild video: Her kommer ulv spurtende nær Føtex

AALBORG:Kenneth Bendtsen spærrede øjnene op tidligt i morges, mandag, da han så ud over en mark ved Selma Lagerløfs Vej i det østlige Aalborg - ikke langt fra Føtex.

Han er pedel ved professionshøjskolen UCN, og ved 07-tiden var han ved at hejse det ukrainske flag på skolen, da han pludselig bemærkede noget i krattet tæt på Føtex - noget stort.

- Jeg tænkte "hva' fa'en var det?" Det var et stort dyr. Jeg er ikke i tvivl - det var en ulv, siger Kenneth Bendtsen og tilføjer:

- Så var det bare med at få mobilen frem i en fart og filme.

Videoptagelsen af ulven i det østlige Aalborg mandag morgen 21. marts 2022. Video: Kenneth Pedersen

På videoen ser man det store dyr i spurt på marken, mens man i baggrunden kan skimte morgenmylderet af biler. Ulven forsvandt i retning mod det nye supersygehus i Aalborg Øst, fortæller en forbløffet Kenneth Bendtsen.

- Det er ikke alle forundt at få sådan en oplevelse. Selvfølgelig er jeg beæret, siger han om den specielle observation.

Ulve-besøg også i december

Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum er leder af den statslige ulveovervågning og en af de førende ulveeksperter i Danmark. Han bemærker om videooptagelsen:

- Jeg kan ikke sige med 100 procents sikkerhed, at det er en ulv. Men alt, hvad jeg ser på videoen - dyrets udseende og måden det bevæger sig på - peger på, at det ér en ulv.

- Hvad laver en ulv dér?

- Det samme som den ulv, der blev set i det østlige Aalborg tidligt om morgenen i december. Den er på vandring og har ikke en indbygget GPS med kort, så den ved ikke, hvor byen starter og slutter. Den bliver fanget i infrastrukturen, hvis den følger Limfjorden, forklarer Kent Olsen.

Optaget af andre ulve

Han kan ikke sige, om det faktisk er den samme ulv, der blev set i et industriområdet i det østlige Aalborg i december.

- Det er lige så sandsynligt, at det er en ny ulv, der er kommet ind over grænsen sydfra. De bevæger sig typisk op gennem Jylland, hvor de kommer forbi områder, hvor ulve godt kan finde på at slå sig ned. Men mange af de områder er aktuelt optaget af andre ulve, og dermed vandrer de formentlig bare videre.

Kent Olsen kan se på videooptagelsen, at at den formodede ulv skynder sig væk.

- Den er et sted, hvor den tydeligvis ikke ønsker at være, konkluderer han.

Selv om Kenneth Bendtsen, der filmede ulven nær Føtex, er beæret over den specielle oplevelse, er han ikke vild med ulve på dansk grund:

- Jeg mener ikke, Danmark er stort nok til, at ulve skal være her, siger han.