Se video: Så galt kan det gå når drone rammer et fly

NORDJYLLAND:For få hundrede kroner kan du købe en drone, men de populære og fjernstyrede flyvende tingester er blevet et sikkerhedsmæssigt problem.

Langtfra alle, der sender droner i luften, kender reglerne, og det har skabt farlige situationer ved lufthavne - også i Nordjylland.

Adskillige gange har Flyvestation Aalborg og Aalborg Lufthavn opdaget små droner for tæt på lufthavnen.

Alene i år har der foreløbig været mindst tre tilfælde af flyvinger med civile droner for tæt på.

Kan koste liv

- Hvis vi kolliderer med en drone, kan der ske alvorlige skader på flyet og i værste fald tab af menneskeliv, fortæller piloten Jonas fra Flyvestation Aalborg i en ny informationsvideo fra Nordjyllands Politi og flyvestationen.

I videoen kan man se, hvor galt det kan gå, når en drone rammer en fly-vinge.

Videoen er led i en informationskampagne, der skal oplyse både børn og voksne om reglerne for flyvning med droner. Regler, mange tilsyneladende ikke kender.

- Vi har set på de episoder, der har været med droner i området omkring lufthavnen, hvor man ikke må flyve med dem. Der er mange eksempler på, at folk ikke har sat sig ind i lovgivningen om droner, siger major Morten Valentin Jensen, presseofficer hos Flyvestation Aalborg.

- Det har ikke været med onde hensigter, at drone-reglerne er blevet overtrådt, men man risikerer, at luftrummet bliver lukket ned. "Worst case" er, at et fly kolliderer med en drone, og det kan få fatale konsekvenser, advarer han.

Erstatningskrav på halv million

Hvis man ikke overholder reglerne for flyvning med droner, og luftrummet må lukkes ned i for eksempel en times tid, risikerer man bøde og et erstatningskrav på op mod 500.000 kr.

Det fremgår af informationsvideoen fra Nordjyllands Politi og Flyvestation Aalborg.

- Vi kan sagtens forstå fascinationen af droner, men der følger også forpligtelser med, når man bruger dem. Der er masser af luftrum i Danmark til, at vi kan være der alle sammen, hvis vi bare bruger luftrummet fornuftigt, siger Morten Valentin Jensen.

Besøger skoleelever

Den nye informationskampagne om korrekt brug af droner starter torsdag formiddag på Vadum Skole - tæt på flyvestationen. Her vil politiet og en pilot fra flyvestationen give eleverne et indblik i drone-reglerne.

Planen er, at flere skoler i Nordjylland skal have lignende besøg, og man vil også kontakte andre mulige drone-brugere - for eksempel landmålere og ejendomsmægler - for at klargøre reglerne.

Netop for at undgå flere farlige situationer med droner i luftrummet nær lufthavnen.