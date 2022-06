Se videoen: Så sød er Zoos nye beboer

AALBORG:Aalborg Zoo kunne i går sige goddag til en ny beboer - orangutang-hunnen Ruti.

Det oplyser Zoo i en pressemeddelelse.

Hun er ni år gammel og kommer fra Sosto Zoo i Ungarn.

Der var mange til at tage imod Ruti og hjælpe med at flytte hende de sidste meter og lukke hende ind i sit nye anlæg. Foto: Aalborg Zoo

I næste uge ankommer også hannen Pal fra Madrid Zoo, men Ruti får lige anlægget for sig selv nogle dage, så hun kan falde godt til.

For at give dyrene de bedste betingelser i de nye omgivelser og tid til at lære hinanden at kende i fred og ro, vil Zoo holde orangutanghuset lukket et lille stykke tid, indtil dyrepasserne vurderer, at dyrene er klar til at møde gæster.

Mød Ruti i videoen fra Aalborg Zoo herunder: