Se videoen: Sort sol i Lille Vildmose

LILLE VILDMOSE: Fænomenet sort sol, hvor stære danser på himlen - det der på fagsprog kaldes en "sværmeadfærd" - kendes nok bedst fra Vadehavet og marskområderne i grænselandet. Men det er ikke noget, de har eneret på dernede, selv om der er flere sære stære. der forsamles der, end ret mange andre steder i Europa.

På vores lidt mere hjemlige nordjyske breddegrader kan man også opleve det i Lille Vildmose, hvor der efterhånden samles en ganske stor flok stære, der flyver rundt i de vildeste formationer.

Journalist Michael Sand overværede forestillingen fredag aften, og det er et imponerende syn, når stæreflokkene danser rundt - uden at kollidere med hinanden under de hurtige retningsskift.

Hvorfor stærene samles i store flokke, inden de slår sig ned for at sove, er der ingen der helt har fundet ud af endnu, men en del af forklaringen er formentlig, at de på den måde lettere kan opdage rovfugle og forsøge at forsvare sig imod dem.

De store flokke kan i sig selv være et forsvar, simpelthen fordi de forvirrer angriberne og gør det sværere for rovfuglene at fokusere på et bestemt bytte. I nogle tilfælde lykkedes det også for stærene at skide en rovfugl ned, fordi stærenes lort klæber rovfuglenes fjer sammen og gør dem ude af stand til at flyve - i marsken og ved Vadehavet koster det fra tid til anden en angribende høg eller falk livet, hvis de bliver tvunget til at nødlande på havet.

En anden kendt nordjysk lokalitet, hvor man kan være heldig at opleve sort sol, er området omkring Kjærsgaard Strand syd for Hirtshals.