Sebastian fra Aalborg er til EM-kvartfinale i Baku og fik politieskorte fra lufthavnen

AALBORG:Lige om lidt går det løs i Baku i Aserbajdsjan, når Danmark tørner sammen med Tjekkiet i EM-kvartfinalen.

De fleste følger neglebidende den kamp fra tv- eller storskærm, men 24-årige Sebastian Holmquist Erichsen fra Aalborg er klar til kampen i Baku sammen med op mod 2000 danske fans.

De danske fans hygger sig på en plads i Baku før kampen på det olympiske stadion i Baku. Privatfoto

- Stemningen er rigtig god. Den er ikke ligesom i København, men der er godt gang i den. Næsten alle danske fans er samlet inde på en plads og barer, hvor der står en capo og er i gang med at få folk til at synge, så folk giver den gas og synger for Danmark, siger Sebastian Holmquist Erichsen, mens man kan høre de danske fans synge i baggrunden.

Han er i øvrigt mere end almindelig forboldtosset og driver sammen med kammeraten Johan Søgren Jensen, det digitale fodboldunivers Fodboldidioterne på YouTube og Instagram, hvor de to tager sporten under kærlig behandling.

Lørdag morgen kl. 5.30 fløj Sebastian Holmquist Erichsen mod EM-braget i Baku. Privatfoto

Lørdag morgen gik den dedikerede fodboldfan ombord på flyet i Kastrup, og siden er det gået som smurt.

- Turen har været smertefri og god.

Politieskorte

Faktisk har turen allerede givet nye oplevelser, da Sebastian og de andre danske roligans højest usædvanligt fik politieskorte fra lufthavnen og ind til Baku. Politieskorten venter også, når busserne skal tilbage til lufthavnen.

- Sikkerheden er i top. Jeg har ikke oplevet det før, men jeg har hørt om det andre steder, siger Sebastian Holmquist Erichsen.

Det er ikke at varme op til kampen i Baku, for temperaturne ligger ifølge Sebastian Holmquist Erichsen på 35 grader.

Kampen spilles klokken 18 dansk tid på det olympiske stadion i Baku, hvor der normalt er plads til knap 70.000 tilskuere, men hvor kun 33.000 er klar. Og Sebastian Holmquist Erichsen har et bud på resultatet før startfløjtet.

Bud på resultatet

- Jeg tror, at Danmark vinder 3-1, men jeg tror desværre, at vi kommer bagud, men så stepper vi godt op, siger Sebastian Holmquist Erichsen, der også tror på Martin Braithwaite som målscorer i kampen.

Frem mod kampstart er der fest i gaderne.

Øl og sang

- Den står på et par øl og en masse sang, råben og skrigen, og omkring kl. 17.30 dansk tid bliver vi kørt med bus ud mod stadion, og så fortsætter festen derude.

Der har været en del debat om, hvorfor der skal spilles EM-kampe i netop Aserbajdsjan ved grænsen mellem Asien og Europa, men landet og hovedstaden er ikke uvant med at være vært. Eksempelvis er Eurovision Song Contest 2012 blevet afholdt her. Udover at se på fodbold i sommerheden kan turisterne, hvis de får visum, bl.a. også få tiden til at gå med at opleve “Den Befæstede By”, som er på listen over Unesco´s verdens kulturarv. Men i byen er der dog en god stemning her under EM-slutrunden.

Ubehageligt varmt

- Alle er super venlige, og der er mange lokale frivillige og politi, der guider en rundt. Folk er super glade og virker stolte over, at der er kampe her.

Der er dog ulideligt varm i havnebyen Baku, hvor termometret ifølge den lokale roligan er nået op på 35 grader.

- Det føles virkelig ubehageligt. Man skal forestille sig den varme, som vi havde i Danmark for et par uger siden og så næsten fordoble den. Det blæser ikke meget, og der er forholdsvist fugtigt.

Efter kampen er der ikke lagt op til at feste løs i Bakus gader, men til gengæld går turen direkte mod lufthavnen, hvor flyet går 1.30 lokal tid.

På et tidspunkt opfordrede Udenrigsministeriet alle danskere til 10 dages karantæne efter hjemkomst fra Baku, men det er blevet ændret, så det ikke længere er et krav.

- Det er super dejligt, så man stadig kan arbejde og komme ud at se sine venner.