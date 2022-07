Seje Stine har gennemført verdens hårdeste løb: - Jeg faldt i søvn, mens jeg løb

DEATH VALLEY/AALBORG: Ultraløber Stine Rex fra Aalborg kom onsdag i mål efter at have løbet 217 kilometer i brændende sol, over bjerge og i ørkensand gennem Death Valley i Califonien. Det gjorde hun på 34 timer.

Dem, der har fulgt Stine Rex, ved, at hun før har krydset klinger med fysiske udfordringer, der ligger langt uden for, hvad de fleste ville give sig i kast med. Men verdens hårdeste løb, Death Valley Badwater Marathon, er alligevel heller ikke hverdagskost for ultraløberen fra Aalborg.

- Det er det værste, jeg har prøvet, lyder det dagen derpå fra en træt, men glad Stine Rex.

Løbet foregik i svært terræn og i op mod 55 graders varme. Netop derfor var det også kun de 100 bedste ultraløbere i verden, der fik lov til at deltage.

- Man skal forestille sig, at man konstant løber med vinden fra en føntørrer i hovedet, siger Stine Rex, som ikke kunne have klaret varmen uden sine "hjælperyttere", deriblandt hendes mand Dan, som sørgede for, at hun med jævne mellemrum fik sprayet vand på ansigt og tøj.

Temperaturen var stabilt høj i Death Valley. Foto: Stine Rex

Korte ben og bjerge

Løbet foregik over 4400 højdemeter, og de tre bjerge var en udfordring for Stine Rex.

- Jeg er virkelig dårlig til varme og bjerge. Jeg tror, det er mine korte ben, siger Stine Rex.

Hun indrømmer, at hun ikke havde sat sig ind i stigningerne hjemmefra.

- Jeg havde da set, at der var bakker på ruten, men det viste sig at være bjerge. Pludselig stod jeg over for en 30 kilometer lang stigning, som bare blev ved og ved, fortæller Stine Rex.

Bjerget blev fulgt af en ny stigning, som dog "kun" var 17 kilometer lang.

- Det var ret frustrerende at se, hvordan jeg kunne overhale de fleste på vej nedad, men opad blev jeg til gengæld overhalet, fortæller ultraløberen, som dog holdt modet oppe og holdt ud.

Strategien var bevidst ikke at komme først, men til gengæld at komme helt over målstregen.

- Jeg kørte sikkert, og jeg er sindssygt stolt af at have gennemført. Flere andre løb hurtigere, men jeg kunne se, hvordan de en efter en kollapsede i varmen, siger hun.

Ultraløber Stine Rex løb 217 kilometers Badwater Marathon i Death Valley. Foto: Stine Rex

Faldt i søvn løbende

34 timer er lang tid - selv for en hærdet ultraløber, og Stine Rex nåede da også kortvarigt at falde i søvn undervejs.

- Det kan man åbenbart godt, når man løber, griner hun.

Søvnen indfandt sig på vej op ad det sidste bjerg, hvor hun pludselig kunne fornemme, hvordan benene forsvandt under hende.

- Jeg nåede lige at tage fra, før jeg faldt.

Stine Rex nåede over målstregen som nummer 17 ud af i alt 100 løbere. Hun blev nummer syv blandt kvinderne.

Hun er dermed den første dansker til at kvalificere sig til løbet - og til at gennemføre.

Nu venter familieferie i USA sammen med mand og tvillingerne Emma og Emil på 10 år, som har ageret stabilt heppekor for mor.

Er det et løb, du kan forestille dig at stille op til igen - eller var det en engangsfornøjelse?

- Det var en engangsfornøjelse. Det kan jeg godt love dig for, slår Stine Rex fast.