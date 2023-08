Sejler i kritisk tilstand - kom i klemme under sin båd

Sidst på eftermiddagen søndag hastede politi og redningsmandskab til havnen i Hou, da der kom melding om en mulig drukneulykke.

Nordjyskes udsendte har fået oplyst, at en tysk mand kom i klemme under sin båd. Det skete formentlig under et forsøg på at reparere noget på båden.

Manden blev opdaget af en anden person i havnen og reddet op. Han blev kørt til sygehuset i kritisk tilstand.

Der blev slået alarm klokken 17.50.

