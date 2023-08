Drukneulykke: Sejler kom muligvis i klemme under sin båd

Sidst på eftermiddagen søndag hastede politi og redningsmandskab til havnen i Hou, da der kom melding om en mulig drukneulykke.

Søndag aften kunne vagtchef René Kortegaard fra Nordjyllands Politi oplyse, at en tysk sejler var dykket ned under sin båd - formentlig for at reparere noget på den.

- Han kom så formentlig til at sidde fast under båden, men hændelsesforløbet er endnu ikke afklaret. Beredskabet gav livreddende førstehjælp. Han blev kørt til skadestuen, men hans liv stod desværre ikke til at redde, fortalte René Kortegaard.

Søndag aften var det endnu uvist, om der var sket noget med det udstyr, den tyske mand havde brugt, eller om han eventuelt fik et ildebefindende.

- Det må et ligsyn vise, sagde vagtchefen.

Dykkere har været i vandet for at undersøge båden og sejlerens udstyr nærmere. Det er endnu for tidligt at konkludere noget på baggrund af deres undersøgelser.

Den tyske sejlers nærmeste familie var til stede i området og er derfor allerede underrettet om ulykken. Desuden var andre familiemedlemmer fra Tyskland søndag på vej til Hou for at tage sig af det pårørende.

Vagtchefen kan i øvrigt oplyse, at en lokal mand i Hou hoppede i vandet i forsøg på at redde den tyske sejler.

Der blev slået alarm klokken 17.50.