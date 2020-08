Sejler så røg fra Nordjyllandsværket: En bunke kul var selvantændt

AALBORG:Nordjyllands Beredskab rykkede lørdag eftermiddag ud til Nordjyllandsværket, da en sejler havde set, at der kom røg fra værket.

Da beredskabet landede på stedet, konstaterede de, at en bunke oplagret kul var selvantændt.

Branden var dog ikke mere omfattende, end at Nordjyllandsværket selv kunne stå for at slukke ilden, fortæller indsatsleder Søren Korsgaard, Nordjyllands Beredskab.