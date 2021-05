Sejt: Stine Rex vil slå danmarksrekord

AALBORG:3. juni 2021 vil ultraløberen Stine Rex fra Aalborg forsøge at slå danmarksrekorden på løbebånd i 24 timer for kvinder. Det sker i samarbejde med patientforeningen ”Organdonation – ja tak!”. Sammen vil de bruge eventen til at få flere danskere til at tage aktivt stilling til organdonation og samle penge ind til foreningens arbejde.

Rekordforsøget skulle have fundet sted i december sidste år, men det blev aflyst på grund af corona-pandemien. Nu er løbeskoene igen klar til at blive snørret, og du kan være med - enten ved at løbe sammen med Stine Rex eller ved at følge eventen på ”Organdonation – ja taks” Facebook side.

Det 24 timers rekordforsøg begynder 3. juni klokken 12 og kommer til at foregå i Aalborg Zoo.